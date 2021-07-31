Erciyes'in temiz havası, kampçıların gözdesi oldu - Son Dakika

Erciyes'in 2 bin 200 rakımında kurulan kamp çadır ve karavan alanı, doğaseverlerin gözdesi haline geldi.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes'te, kışın karın tadını çıkaran vatandaşlar, yazında sıcak havadan bunalarak dağın serin havasında konaklıyor. Erciyes AŞ tarafından 2 bin 200 rakıma kurulan kamp çadır ve karavan alanı, vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Özellikle sıcak havalarda kent merkezinden alana giderek çadır ve karavanlarda kalan vatandaşlar, hem doğanın hem de serin havanın tadını çıkarıyor.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Erciyes'te çadır kurma geleneği pek çok uzun yıllara dayanıyor. Zaten özellikle Türkmenler, besi sahipleri yazın hayvanları daha iyi beslensin ve daha sağlıklı olsunlar diye Erciyes'te çok uzun yıllara dayanan bir gelenek oluşturdular. Misafirlerimizi, vatandaşlarımızda ayrıca Erciyes'te kendi çadırlarını kurup burada kamp yapıyorlardı. Fakat burada ki ortamda temiz su, atık su, temel ihtiyaçların giderilmesi konularda ihtiyaç vardı ve sıkıntı yaşanıyordu. Erciyes A.Ş. olarak dağ yönetimini üstlendikten sonra bu bölgede düzenli bir kamp alanı oluşturma hedefi ile yola çıktık. Öncellikle asli ihtiyaçların giderilecek alt yapıyı oluşturduk. Temiz su, atık su, lavabolar, elektrik gibi acil ihtiyaçları tedarik ettik. Daha sonra düzenli şekilde çadırlarımızı kurarak etrafını çevreledik ve düzenli bir kamp alanı oluşturmaya gayret ettik. Erciyes'te hem çadır kamp için hem de karavancılar için güzel bir mekan oluştu. Yaklaşık 2 bin 200 metre yükseklikte emsalsiz bir hava ve çevre şartları içerisinde misafirlerimiz ister günlük ister haftalık ister sezon boyu Erciyes'e gelip kamp yapmaya artık adet haline getirdiler. Daha önce ki derme çarpma olan o sistem şuanda daha düzenli ve daha profesyonel bir hal aldı. Misafirlerimiz Erciyes'te gelip hem bu temiz atmosferden istifade ediyorlar hem gündüz çocuklar oyun parklarında, basketbol sahalarında, futbol ve halı sahalarında vakit geçiriyorlar. Hem de dağ yürüyüşleriyle, tırmanışlarla Erciyes'ten, her şeyinden istifade etmek için çaba sarf ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarında Erciyes'in temiz havasını tercih ettiğini kaydeden Cıngı, "Bunun yanı sıra bu atmosfer sağlık için gelen ciddi bir kitle var. Sadece Kayseri'den değil özellikle Mersin, Adana, Antakya gibi vilayetlerimizden de özellikle şeker hastası, solunum yolu hastaları, astım hastaları Erciyes'in havasını şifalı olduğunu ve burada hiç ilaç kullanmadan çok rahat ettiklerini ifade ederek Erciyes'in kampını tercih ediyorlar. Bazı misafirlerimiz mesela Mersin'den gelip tüm yazı Erciyes'te, çadır alanında geçiriyor. O yüzden hem insanların keyifli bir zaman geçirmesine hem de sağlıklı bir hayat sürmesini ve bu noktada Erciyes kamp çadır ve karavan alanı terapi yoluyla burada rahatlamalarına vesile oluyor" dedi. - KAYSERİ