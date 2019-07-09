Erciyes'in yazı başka kışı başka güzel
18 dakika önce
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri haline gelen Erciyes Kayak Merkezi'nin yaz aylarındaki görüntüsü de görenleri hayran bırakıyor.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:39 Kaynak: İHA
'nin önemli turizm merkezlerinden biri haline gelen Erciyes Kayak Merkezi
'nin yaz aylarındaki görüntüsü de görenleri hayran bırakıyor.
Kış mevsiminde Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Erciyes Kayak Merkezi yaz aylarındaki görüntüsü ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Eriyen kar suları, açan çiçekler ve yemyeşil çimlerle süslenen Erciyes Dağı, fotoğrafçıların uğrak mekanı haline geldi. - KAYSERİ
Kırmızı etin kilosu 55 liraya kadar düştü
Erzurum Kalesi'nde yapılan tarihi kazı sonrası 'Yaşayan Kale Projesi' gerçekleştirilecek
Meral Akşener: Celal Adan hepimize 'Nesebi gayrı sahih' dedi
Şarkıcı Sinan Akçıl, 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in ailesiyle buluştu