Son Dakika Haberleri: Erciyes'in yazı başka kışı başka güzel
Son Dakika Magazin Haber

Erciyes'in yazı başka kışı başka güzel

18 dakika önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri haline gelen Erciyes Kayak Merkezi'nin yaz aylarındaki görüntüsü de görenleri hayran bırakıyor.

Erciyes'in yazı başka kışı başka güzel, System.String[]
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri haline gelen Erciyes Kayak Merkezi'nin yaz aylarındaki görüntüsü de görenleri hayran bırakıyor.

Kış mevsiminde Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Erciyes Kayak Merkezi yaz aylarındaki görüntüsü ile görenleri kendine hayran bırakıyor. Eriyen kar suları, açan çiçekler ve yemyeşil çimlerle süslenen Erciyes Dağı, fotoğrafçıların uğrak mekanı haline geldi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:39 Kaynak: İHA
Kayak Merkezi, Türkiye, Magazin
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kırmızı etin kilosu 55 liraya kadar düştü Erzurum Kalesi'nde yapılan tarihi kazı sonrası 'Yaşayan Kale Projesi' gerçekleştirilecek Meral Akşener: Celal Adan hepimize 'Nesebi gayrı sahih' dedi Şarkıcı Sinan Akçıl, 15 Temmuz şehidi Batuhan Ergin'in ailesiyle buluştu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 10:58:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erciyes'in yazı başka kışı başka güzel
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]