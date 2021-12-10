Erciyes'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı - Son Dakika

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te bir süredir etkili olan kar yağışı dağı beyaza bürüdü.
Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde özellikle gece saatlerinde kar yağışı etkili oluyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü Erciyes'te, 2200 metredeki Tekir Bölgesi, Hacılar Kapı, Hisarcık Kapı ve Develi Kapı karla kaplandı.
Zirveye yakın yerlerde kar kalınlığı yer yer 50 santimetre ölçüldü.
Kaynak: AA
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