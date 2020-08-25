Erciyes İrtifa Kamp Merkezi hizmete açıldı - Son Dakika

Erciyes İrtifa Kamp Merkezi hizmete açıldı

KAYSERİ'de Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Erciyes Cup Futbol Turnuvası ile hizmete açıldı.

Erciyes İrtifa Kamp Merkezi hizmete açıldı, System.String[]

KAYSERİ'de Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, Erciyes Cup Futbol Turnuvası ile hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Stoper, kanat ve forvet oyuncularına ihtiyacımız var. Bu sene lig uzun olacak. Yedek isimler gerekiyor. Hocamızın kararı ile transferler yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Erciyes Dağı'nda 1800 metre yükseklikte yer alan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yapımı tamamlanan 2 futbol sahası ile hizmete açıldı. Açılış törenine, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve davetliler katıldı.

Tören sonrası Hes Kablo Kayserispor U19, İttifak Holding Konyaspor U19, Adana Demirspor U19 ve Eskişehirspor U19 takımları, Erciyes Cup Futbol Turnuvası'nda karşı karşıya geldi. 27 Ağustos'ta sona erecek turnuvanın başlama vuruşunu Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ve Kayserispor Başkanı Gözbaşı yaptı.Ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Başkanı Büyükkılıç, "Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde tamamladığımız 2 futbol sahasını hizmete açtık. İhalesine çıktığımız 6 adet daha saha yapılacak. Amacımız Erciyes Dağı'nın hakkı ile Yüksek İrtifa Kamp Merkezi olarak anılması. Daha önce yapılan çalışmalarla yurt dışından takımlarla da anlaşılmıştı. Ancak pandemi nedeniyle seyahatlerdeki sınırlamalardan dolayı olmadı. Burayı işletecek olan TSS Tur yetkilisi kardeşimiz Serkan Çeri 25 senedir bu işi yapan, deneyimli kardeşimiz. Kendilerine başarılar diliyoruz " diye konuştu.'STOPER, KANAT VE FORVET İHTİYACIMIZ VAR'Kayserispor Başkanı Gözbaşı ise takımdaki son durum ve transferlerle ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ben Rienstra ile yollarımızı ayırıyoruz. Ülkesi Hollanda'ya gidiyor. Stoper, kanat ve forvet oyuncularına ihtiyacımız var. Bu sene lig uzun olacak. Yedek isimler gerekiyor. Hocamızın kararı ile transferler yapmaya çalışıyoruz. Gece gündüz bu takımı nasıl daha iyi hale getirebiliriz diye uğraşıyoruz. Bizim harcama limitimiz en alt sırada. Nakdin çözemeyeceği bir durum var. Harcama limitlerini yüzde 15 aşabiliyoruz. Bu durumu kabul ediyoruz. Bu zamana kadar uyulmadığından takımlar maddi olarak zorda. Bu sınır içinde takımımıza katkı verecek, hocamızın istediği doğrultusunda sahada kendini gösterecek Türk ve yabancı isimlerle görüşmeye devam diyoruz. En az maliyetle, en verimli isimleri kadromuza katmaya çalışıyoruz. Hayalperest olmamak lazım. Ben de yıldız isimleri getirmeyi isterim. Harcama limitlerimiz arttıkça daha güzel günlere gideceğiz."

Memduh Büyükkılıç, Kayserispor, Erciyes, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 16:17

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Erciyes İrtifa Kamp Merkezi hizmete açıldı - Son Dakika Spor
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