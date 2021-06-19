Erciyes İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp yapacak ilk takım belli oldu

TSSTUR Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bu sezon kamp yapacak ilk takımın Yılport Samsunspor olduğunu söyledi.

TSSTUR Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bu sezon kamp yapacak ilk takımın Yılport Samsunspor olduğunu söyledi. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yaz sezonunda kamp yapacak futbol takımları için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kamp sezonunun ilk programı belli oldu. Buna göre Yılport Samsunspor, 7-19 Temmuz tarihlerinde Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp yapacak. ?TSSTUR Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri, "Sahalarımızın bakım çalışmalarını tamamlamıştık. Artık futbol takımlarının organizasyonlarını düzenlemeye başladık. Bu konuda kamp programı ilk belli olan takım Yılport Samsunspor oldu. Kendilerini belirli tarih aralığında tesislerimizde ağırlayacağız. Bunun dışında

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yaz sezonunda kamp yapacak futbol takımları için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kamp sezonunun ilk programı belli oldu. Buna göre Yılport Samsunspor, 7-19 Temmuz tarihlerinde Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp yapacak. ?TSSTUR Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri, "Sahalarımızın bakım çalışmalarını tamamlamıştık. Artık futbol takımlarının organizasyonlarını düzenlemeye başladık. Bu konuda kamp programı ilk belli olan takım Yılport Samsunspor oldu. Kendilerini belirli tarih aralığında tesislerimizde ağırlayacağız. Bunun dışında Dinamo Zagreb Başkanı Drazan Milicevic tesislerimizde incelemede bulundu. Kendileri tesisimizi çok beğendi. İleriki dönemlerde burada kamp yapabileceklerini söylediler" diye konuştu. - Kayseri - Kayseri

Samsunspor, Erciyes, Futbol, Spor, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Spor › Erciyes İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp yapacak ilk takım belli oldu - Son Dakika Spor

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