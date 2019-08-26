Erciyes Kadın Platformu Başkanı Zübeyde Özgen: "Saygı temelli eğitim ile toplumu yeniden inşa...

Erciyes Kadın Platformu Başkanı Zübeyde Özgen, kadına şiddet ile ilgili yaptıkları basın açıklamasında, "Saygı temelli eğitim ile toplumu yeniden inşa etmeliyiz" dedi.



Erciyes Kadın Platformu, geçtiğimiz günlerde 4 yıl önce boşandığı eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut ve cinayet kurbanı olan kadınlar için, 36 Sivil Toplum Kuruluşu adına Cumhuriyet Meydanında basın açıklaması yaptı. Gerçekleştirilen basın açıklamasına Erciyes Kadın Platformu Başkanı Zübeyde Özgen ve üyeler katıldı. Sorunların sadece fiziksel değil aynı zamanda duygusal olduğunu ve kadınların çözüm bekleyen birçok sorun ile karşılaştığını söyleyen Zübeyde Özgen, "Bizler uzun yılardır hem dernek ve vakıflarda, hem de STK'larda sahada çalışan ve gözlemleyen bireyler olarak kadın sorunlarına yakından tanıklık eden insanlarız. Ard arda gelen kadın cinayetleri, sadece toplumun huzurunu bozmakla kalmıyor aynı zamanda ülkemizin geleceğini de tehdit ediyor. Bu bağlamda kadın sorunlarının fiziksel şiddet ile birlikte duygusal şiddet, taciz, tecavüz, farklı alanlarda mobing uygulanması, adalet, eşitlik, güvenlik ve istihdam gibi farklı alanlarda da çok sayıda problemi doğurduğuna tanık olmaktayız. Kadınlarla ilgili çözüm bekleyen alt başlıkları temelde birbirine domino etkisi oluşturuyor. Türkiye bir yandan küçücük çocuğun gözü önünde annesi Emine Bulut'un katledilmesinin acısını yaşarken, diğer yandan da canı yanan anne Hacire Akar'ın azim ve sebatla terör örgütünü tek başına dize getirebildiğini hayranlıkla izledi" dedi. Zübeyde Özgen, kadınlarla ve erkeklerle hep beraber toplumun saygı temelli bir şekilde yeniden yapılanması gerektiği söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti;



"Elbette kadınlara şiddet konusunda atılan olumlu adımlar ve yapılan çalışmalar var. Ancak bunların tek başına yeterli olmadığını ve her geçen gün kadına şiddetin yeni bir boyut kazandığını görmekteyiz. Kadınların sahip olduğu statü, yaşam tarzları, hak ve özgürlükleri, mensup olduğu milletin gelişmişlik düzeyinin ve ülke potansiyelinin en önemli göstergesi olduğunu inkar edemeyiz. Biz diyoruz ki sevgi ve saygı temeli değerler eğitimi ile yola çıkıp, kadınıyla erkeğiyle toplumu yeniden inşa etmek, evlatlarımızı yetiştirirken, 'Cennetin anaların ayakları altında olduğunu, en hayırlı insanın kadınlara en iyi davrananlar olduğunu ve yine kadınların erkeklere Allah'ın emaneti olduğunu' hayata geçirmek ve bunu özellikle erkek evlatlarımızı yetiştirirken düstur edinmemiz gerekiyor ve bu noktada erkeklere büyük görev düşüyor." - KAYSERİ