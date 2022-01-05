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Erciyes Kadın Platformu göçmen sorununa dikkat çekti - Son Dakika

Erciyes Kadın Platformu göçmen sorununa dikkat çekti

05.01.2022 14:14
Erciyes Kadın Platformu göçmen sorununa dikkat çekti

Kayseri'de Erciyes Kadın Platformu ile Afgan Mültecileri Derneğince (ARSA), Afgan asıllı annenin İran sınırında donarak hayatını kaybettiği olay hatırlatılarak, göçmenlerle ilgili sorunlara dikkat çekildi.

Kayseri'de Erciyes Kadın Platformu ile Afgan Mültecileri Derneğince (ARSA), Afgan asıllı annenin İran sınırında donarak hayatını kaybettiği olay hatırlatılarak, göçmenlerle ilgili sorunlara dikkat çekildi.

Erciyes Kadın Platformu adına dernek binasında konuşan Avukat Sena Özdemir, üç gün önce insanlığın İran sınırında donduğunu söyledi.

Göç yolunda yaşanan sorunlara değinen Özdemir, şunları kaydetti:

"İran sınırından Türkiye'ye geçmeye çalışırken iki çocuğuyla beraber fırtınaya yakalanan, çocuklarının ellerine çoraplarını geçirip kendi ayaklarına poşet giyen Afgan asıllı bir annenin donarak can vermesi vicdan sahibi herkesin yüreğini dağlamıştır. Dünyanın belirli bölgelerinde son verilmeyen siyasi istikrarsızlık, dış müdahaleler ve zulüm, yaşama hakkının dahi bazı insanlara tanınmamış olmasına, göreceli bir kavram haline gelmesine neden olmuştur. İnsanlara doğup büyüdükleri anavatanları, atalarından yadigar kalan memleketleri dar edilmiş, pek çoğu göçe zorlanmış ve kalanlara eziyet edilmiştir. Bu nedenlerle mültecilik, çağımızın en büyük problemi ve dramı halini almıştır."

Özdemir, donarak can veren Afgan anneye Allah'tan rahmet diledi.

Basın açıklamasına ARSA üyeleri de katıldı.

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Kayseri, Erciyes, Afgan, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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