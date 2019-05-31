Erciyes Kadın Platformu'ndan TDV Kayseri Şubesine Ziyaret

Kayseri'deki STK'ların kadın kollarının bir araya gelerek oluşturdukları Erciyes Kadın Platformu, Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubemizi ziyaret ederek Filistin'de yaşanan zulme sessiz kalmamak adına Kudüs için toplanan yardımları, İl Müftümüz ve TDV Kayseri Şubesi Başkanımız Prof. Dr. Şahin Güven'e teslim ettiler.

Sivil toplum kuruluşlarının önemi üzerinde duran İl Müftümüz, kadınların özellikle toplum yararına yapılan çalışmalarda çok başarılı olduklarını belirtip "hayırda yarışan" bir platform olmanın çok önemli olduğunu vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

Kayseri, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımızın birlikte yapmış olduğu yardım çalışmalarında öncü bir şehirdir.

Şu anda onlarca ülkeye TDV personelimiz yardım dağıtmaktadır. Bunlardan birisi de Gazze'dir. Filistin'deki kardeşlerimize yardım dağıtmak üzere oradalar. Ramazan ayı boyunca hem iftarlar veriliyor hem de bizzat ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırılıyor. Her yıl oradan sekiz öğrenciyi buraya getirerek burslu şekilde okutuyoruz. Gazze İslam Üniversitesi'nde 161 öğrenciye eğitim desteği veriyoruz. Geçen yıl 8.038 hisse kurban kestik orada. 4200 koli yardım malzemesi dağıttık. 5820 kişilik iftar verdik. 13 tane su kuyusu açtık ve 10.520 adette Kur'an-ı Kerim dağıttık Filistin'de.

Daha önce yine Erciyes Kadın Platformu olarak Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımızın birlikte yapmış olduğu "Şimdi Yaraları Sarma Zamanı ve Halep'te İnsanlık Ölmesin" yardım kampanyasına destek vermişlerdi. Yine bugünde Filistin'de yaşanan zulme sessiz kalmamak adına Kudüs için toplanan yardımları TDV Kayseri Şubemize getirdiler. Ben özellikle Erciyes Kadın Platformunu bu güzel duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Erciyes Kadın Platformu Başkanı Dr. Necla Ceren'de, İl Müftümüz Sayın Güven'e göstermiş olduğu ilgi ve ev sahipliği için teşekkür etti.

Düzenlenen ziyarete İl Müftümüz Prof. Dr. Şahin Güven, İl Müftü Yardımcımız Fatma Feyza Güner, Erciyes Kadın Platformu Başkanı Dr. Necla Ceren ve Erciyes Kadın Platformu Üyeleri katıldı.