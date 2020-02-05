Erciyes Kadın Platformu'ndan Yeşim Meltem Şişli'ye tepki: "Kadının kadına yaptığı şiddeti, şiddetle... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erciyes Kadın Platformu'ndan Yeşim Meltem Şişli'ye tepki: 'Kadının kadına yaptığı şiddeti, şiddetle... - Son Dakika

Erciyes Kadın Platformu'ndan Yeşim Meltem Şişli'ye tepki: "Kadının kadına yaptığı şiddeti, şiddetle...

6 saat önce

Erciyes Kadın Platformu Sözcüsü Necla Ceren, türbanla alakalı sarf ettiği sözlerden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'ye tepki göstererek, "Kadının kadına yaptığı şiddeti, şiddetle kınıyoruz" dedi.

Erciyes Kadın Platformu'ndan Yeşim Meltem Şişli'ye tepki:

Erciyes Kadın Platformu Sözcüsü Necla Ceren, türbanla alakalı sarf ettiği sözlerden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'ye tepki göstererek, "Kadının kadına yaptığı şiddeti, şiddetle kınıyoruz" dedi.


Erciyes Kadın Platformu üyeleri, düzenledikleri basın toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'ye tepki gösterdi. Platform adına konuşan Necla Ceren, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hukuk ve ahlak suç işlemeye devam ediyor suçu cezasız kalmasın. Katıldığı İSMEK toplantısında kadın yöneticilere yönelttiği soru ve sorgulamalar ile onların kılık kıyafetleri ve Medeni durumları ile alay edip ilişkilere yönlendirmeli tepki çeken Yeşim Meltem Şişli yıllardır İSMEK'te hizmet veren kadın personeli rencide edip hukuku çiğneyerek toplum vicdanında derin yaralara sebep olmuştur. İmamoğlu'nun bu konu ile ilgili "Benim olduğum yerde hiçbir arkadaşım herhangi bir vatandaşa inancından, etnik kökeninden, yaşam biçiminden ve giyim kuşamından dolayı hiçbir şekilde hakaret edemez, incitemez" açıklaması, bizi umutlandırdı. Başörtüsüne kasıtla yapılan bu hakaret genel bir açıklama ile çözülemez. Şahsiyeti hiçe sayılan insanların yarasını saramaz. Başkandan daha somut adımlar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


Ceren, "Erciyes Kadın Platformu olarak hukuku insan şahsiyetin ve toplum vicdanı hiçe sayan davranışlarıyla kamu vicdanını rencide eden Yeşim Meltem Şişli'nin işlediği suçların cezasız kalmaması ve çalışanların şahsiyetlerinin korunması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve adalet kurumlarını göreve davet ediyoruz. Onur hak ve inanç mücadelesi veren kadınlarımızın bu mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz. Kadının kadına yaptığı bu üst seviyedeki şiddeti biz de şiddetle kınıyoruz" dedi. - KAYSERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yeşim Meltem Şişli, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:48 Kaynak: İHA
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