Erciyes Kamp Eğitim Merkezi Kış Döneminde Gençleri Ağırlıyor
1 saat önce
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Erciyes Kamp Eğitim Merkezi kış dönemi gençlik kamplarında gençleri ağırlamaya devam ediyor.
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Erciyes Kamp Eğitim Merkezi kış dönemi gençlik kamplarında gençleri ağırlamaya devam ediyor.
19 Ocak - 6 Şubat 2019 tarihleri arasında Erciyes Kamp Eğitim Merkezimizde gerçekleştirilen toplamda dört dönem gençlik kampına 200 genç katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı sayesinde Kış Dönemini Gençlik Kamplarıyla dolu geçiren gençler Erciyes'te katıldıkları kampta kayak, kızak, okçuluk, dart, mangala, masa tenisi, ebru, teleferik zirve gezisi gibi etkinliklerle eğlenceli vakit geçiriyor.
Kamplar bugün başlayacak olan 5. Dönem Gençlik Kampı ile devam edecek. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:36 Kaynak: İHA
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