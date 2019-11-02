Son Dakika Haberleri: Erciyes Kayak Merkezi, beyaza büründü
Son Dakika Güncel Erciyes Kayak Merkezi, beyaza büründü

Erciyes Kayak Merkezi, beyaza büründü

7 saat önce

KAYSERİ'nin kayak merkezi Erciyes, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Erciyes Kayak Merkezi, beyaza büründü, System.String[]

KAYSERİ'nin kayak merkezi Erciyes, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Türkiye'nin önemli turizm bölgesi Erciyes'in zirvesinde dün akşam başlayan yağmur, sabaha karşı kar yağışına döndü. Kar yağışı ile birlikte Erciyez Kayak Merkezi, beyaza büründü. Erciyes'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşırken, kayak merkezinde ise kar kalınlığı 4 santimetre oldu.


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Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:46 Kaynak: DHA
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