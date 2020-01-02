Erciyes Kayak Merkezi için ihale yapılacak - Son Dakika
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Erciyes Kayak Merkezi için ihale yapılacak

6 saat önce

KAYSERİ'deki Erciyez Kayak Merkezi'nin işletilmesi ve organizasyonu hizmet alımı için ihale yapılacak.

Erciyes Kayak Merkezi için ihale yapılacak, System.String[]

KAYSERİ'deki Erciyez Kayak Merkezi'nin işletilmesi ve organizasyonu hizmet alımı için ihale yapılacak.

Hacılar, Hisarcık, Tekir ve Develi Kapı bölgelerinde hizmet veren Erciyes Kayak Merkezi'nin işletilmesi ve organizasyonu hizmet alımı için ihale gerçekleştirilecek. İhale, 16 Ocak'ta saat 10.00'da Kayseri Büyükşehir Belediyesi'de yapılacak. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kayseri Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.


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Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:44 Kaynak: DHA
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