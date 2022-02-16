Üye Girişi
Erciyes Kayak Merkezi iki ayda 1 milyon 300 bin ziyaretçi ağırladı - Son Dakika

Erciyes Kayak Merkezi iki ayda 1 milyon 300 bin ziyaretçi ağırladı

16.02.2022 11:03

Kesintisiz kayak imkanı sunan uzun pistlerinin yanı sıra güvenli merkez sertifikasına da sahip Erciyes Kayak Merkezinde sezon yoğun geçiyor.

Kesintisiz kayak imkanı sunan uzun pistlerinin yanı sıra güvenli merkez sertifikasına da sahip Erciyes Kayak Merkezinde sezon yoğun geçiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin 350 milyon avro yatırımıyla uluslararası standartlara kavuşan Erciyes, kayak tutkunlarının Türkiye'de en çok tercih ettikleri adreslerden biri haline gelmeye başladı.

Dünya standartlarındaki pistleri, modern tesisleri, konaklama ve kolay ulaşım imkanlarının yanı sıra uluslararası alanda pek çok spor organizasyonuna ev sahipliği yapan Erciyes Kayak Merkezi'ni, iki ayda 1 milyon 300 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, 18 Aralık'tan itibaren pistlerin açılmaya başladığını ve başarılı bir sezon geçirmekte olduklarını söyledi.

Yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlığına dikkati çeken Cıngı, Erciyes'e gelen turistlerin 41 farklı noktada toplam 112 kilometre uzunluğundaki pistlerden sorunsuz faydalanabildiğini aktardı.

Kapadokya avantajı

Cıngı, yurt içi ve dışından turistleri ağırladıklarını dile getirdi.

Sezonun tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Cıngı, "Kayak sezonu şubat ve mart ayı içerisinde tepe yapacak dersek yanlış bir tahminde bulunmuş olmayız. Son iki aylık zaman zarfında, yaklaşık 1 milyon 300 bin insanı Erciyes'te misafir ettik. Erciyes, uzun pistleriyle, havaalanına yakınlığıyla, binlerce yıllık medeniyete sahip olması ve özellikle Kapadokya bölgesine yakınlığıyla yerli ve yabancı misafirlerin ilgi odağı haline geldi. Özellikle yabancılar Kapadokya gibi dünya harikasını kayak turizmi ile birleştirmenin zevkini yaşıyorlar. Bu bizim uluslararası arenadaki önemli avantajlarımızdan birisi." diye konuştu.

Cıngı, turistlerin gastronomi, kültür, tarih ve inanç turizmini bir arada yaşayabileceğini belirterek, Erciyes'e yapılan birbirinden kaliteli otellerde konaklama imkanı sağlandığını aktardı.

Ukrayna, Rusya ve Polonya'dan her hafta charter seferler düzenlendiğini hatırlatan Cıngı, tarifeli seferlerle de ABD, Almanya, İngiltere gibi ülkelerden gelen ziyaretçilerin hem ekonomiye hem de ülke tanıtımına önemli katkı sağladığını ifade etti.

Cıngı, özellikle son günlerde etkili olan kar yağışının sezon sonuna kadar kendilerini idare etmesini beklediklerini kaydetti.

Ziyaretçilerden tam not aldı

Kayak için İzmit'ten gelen Ceren Özen ise pistlerin, ulaşımın ve fiyatların çok iyi olduğunu, kayak merkezini herkese tavsiye ettiğini dile getirdi.

İzmir'den Nedim Köksal da ilk kez Erciyes'te tatil yaptığını aktararak, "Müthiş bir yer. Çok hoşumuza gitti. Daha önce Palandöken'e, Uludağ'a gitmiştik. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ederiz. Bundan sonra ilk tercihlerimiz arasında Erciyes olacak." dedi.

Erciyes Kayak Merkezi iki ayda 1 milyon 300 bin ziyaretçi ağırladı
Erciyes Kayak Merkezi iki ayda 1 milyon 300 bin ziyaretçi ağırladı
Erciyes Kayak Merkezi iki ayda 1 milyon 300 bin ziyaretçi ağırladı

YORUMLAR
500

Kayak Merkezi, Erciyes, Kayak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erciyes Kayak Merkezi iki ayda 1 milyon 300 bin ziyaretçi ağırladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:24 16 Şubat altının gram fiyatı 813 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:22 Hayatını kaybeden FETÖ tutuklusu Nusret Muğla'nın oğlu: Bülenç Arıç, damadıyla ilgili problemlerini anlattı
11:19 Falyalı cinayetinde yeni isim, İranlı bahisçi Ayavefe! Yaşam Ayavefe'den, tetikçilere 8 milyon dolar!
11:15 Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge toplantısı öncesi mesaj: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
11:12 Dünya yıldızları Messi ve Ronaldo'nun aynı anda yaşadığı olay tesadüfle açıklanamaz
11:04 Gülşen'e "Edepli ol" demişti! Gencebay'ın 7 yıl önce Hülya Avşar'ın kalçasına attığı tokat yeniden hatırlandı
09:20 Kebapçıda motokurye olarak işe başlamıştı: İkinci siparişinde motosikleti çaldı
10:57 16 Şubat 2022 Çarşamba gününe yükselişle başlayan dolar 13,62 liradan işlem görüyor
10:11 Sureyi talihsiz Amar bebek, son nefesini annesinin koynunda verdi!
10:48 Halasının ölüm haberini muhabirden duyan Bülent Ersoy, şaşkına döndü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 11:30:21. #1.11#
SON DAKİKA: Erciyes Kayak Merkezi iki ayda 1 milyon 300 bin ziyaretçi ağırladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement