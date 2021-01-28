Erciyes Kayak Merkezi, Latin Amerika'ya açılıyor - Son Dakika

Dünyada kış turizmi sektöründe önemli yer edinmeye başlayan Erciyes Kayak Merkezi Latin Amerikalı acente ve tur operatörlerinden büyük ilgi gördü.

Yapılan global tanıtım ve pazarlama çalışmaları neticesinde son yıllarda Rusya, Ukrayna, Polonya başta olmak üzere dünyanın her yerinden onbinlerce yabancı turist ağırlayan Erciyes Kayak Merkezi, uluslararası pazarlama çalışmalarını Latin Amerikalı turizm profesyonelleri ile sürdürüyor.

Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, Kolombiya, Brezilya ve Meksika'dan gelen 30 seyahat acente ve tur operatörüne, Erciyes ile ilgili geniş bir sunum yapılarak detaylı bilgiler verildi. Ayrıca 6 bin yıllık tarihi geçmişi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kayseri'nin tarihi ve tabi güzelliklerinin yanında 1 saatlik mesafede bulunan Kapadokya tanıtıldı. Turizm profesyonelleri daha sonra dağda bulunan tesisleri gezerek, kayak yapma imkanı elde etti.

Kayseri Erciyes'te düzenlenen tanıtım toplantısına Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun da katıldı. Bölgeye ilk defa geldiklerini belirten turizmciler mükemmel bir kış destinasyonu ile karşılaştıklarını belirterek çok etkilendiklerini ve Erciyes paketleri oluşturarak ülkelerinden misafirler getirmek için çalışmalara hemen başlayacaklarını ifade ettiler.

Erciyes'in artık uluslararası pazarda tanınmaya başladığını ifade eden Dr. Murat Cahid Cıngı "Erciyes'i yönetmeye başladığımız günden itibaren hem ülke içinde hem de yurtdışında dağımızı tanıtmaya, pazarlamaya ve ülkemize yabancı turist getirmeye çok uğraştık. İlk olarak Rusya, Ukrayna pazarlarına yoğunlaşmıştık. Son 4 yıldan bu yana Rusya'dan başlayan charter seferleri diğer ülkelere de yayılarak hem uçak sayısı hem de gelen insan sayısı olarak iyi bir noktaya geldi. Dünyanın dört bir yanından Erciyes'e talep var; bunlardan bir tanesi de Latin Amerika pazarı. Kolombiya, Brezilya, Meksika gibi ülkelerden Kapadokya'ya gelen turistleri Erciyes'te de ağırlamak için gayret ediyoruz. Bu paketleri hazırlayan acente ve operatörlerle yaptığımız toplantılar neticesinde Latin Amerika'daki acenteleri davet ettik; onlara Erciyes sunumları yaptık; Dağımız'ı gezdirdik; sahip olduğumuz global potansiyeli anlattık. Yabancı acente yetkilileri de buradaki alt yapıya, pistlerin kalitesine ve imkanların zenginliğine hayran kaldıklarını ifade ettiler. Ümidediyoruz bu yıl bitmeden Mart ayına yetişecek şekilde Erciyes paketleri oluşturacaklar ve özellikle önümüzdeki sezona daha hazırlıklı girmek için yoğun bir çalışma içerisine girecekler. Latin Amerika pazarında Kayseri ve Kapadokya ile kültür ve tarih, Erciyes'te ise kayak boyutunu bir arada sunacak olan tatil paketleri oluşturma noktasında hızla ilerliyoruz. Önümüzdeki yıllarda çok daha farklı ülkelerden, farklı kültürlerden turistleri Erciyes'te misafir etmeye devam edeceğiz. Kapadokya ve Erciyes'in sinerjisini hiçbir çarpık düşünce ve yanlış söyleme feda etmeden bölgemize kazandırma gayretiyle yolumuzda yürüyeceğiz" dedi.