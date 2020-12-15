Erciyes Kayak Merkezi'nde 2020-2021 kayak sezonu açıldı - Son Dakika

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te kayak sezonu açıldı. Türkiye Kayak Federasyonu'nda görevli kayakçılar tarafından açılan '2020-2021 kayak sezonu hayırlı olsun' yazılı pankart ile pistte kayak yapıldı.

Erciyes Kayak Merkezi'nde 2020-2021 kayak sezonu açıldı. Açılışa; Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ile Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun katıldı. Sezon açılışında ilk olarak Türkiye Kayak Federasyonu'nda görevli kayakçılar tarafından açılan '2020-2021 kayak sezonu hayırlı olsun' yazılı pankart ile pistte kayak yapıldı. Daha sonra kayak eğitmenleri tarafından Başkan Büyükkılıç'a günün anısına çiçek takdim edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2020-2021 kayak sezonunun hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "Erciyes, bizim gurur kaynağımız. Son süreçte güvenli kayak merkezi olarak sertifikasını da alınca adeta dünyada ses getirdi. Bu güzel tabloyu paylaştık. Şimdi de kayak dönemini başlatmıştık olduk" dedi.