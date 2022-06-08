Erciyes Kayak Merkezi'nde çevre temizliği yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Erciyes Kayak Merkezi'nde çevre temizliği yapılacak

08.06.2022 14:36
Erciyes Kayak Merkezi'nde çevre temizliği yapılacak

Erciyes AŞ tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde çevre temizlik etkinliği düzenlenecek.

Erciyes AŞ tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde çevre temizlik etkinliği düzenlenecek.

Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenecek "Erciyes'te Mavi Yeşil Bir Gün" etkinliğinde doğada biriken atıklar toplanacak.

Kış sezonunda yurt içinden ve yurt dışından yerli ve yabancı misafiri ağırlayan Erciyes Kayak Merkezi, karların erimesiyle ortaya çıkan atıklardan arındırılacak. 11 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek etkinlik 2 bin 200 metredeki Tekir Kapı bölgesinde başlayacak.

Etkinliğe katılmak isteyenler için Mimar Sinan Parkı girişi önünden saat 10.00'da ücretsiz otobüs kaldırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, etkinliğin hem vatandaşlara temiz çevre bilinci yerleşmesi hem de Erciyes'teki fiziki ortamın güzelleşmesi açısından faydalı olacağını belirtti.

YORUMLAR
500
Özdemir: 'Erciyes, Türklüğün sevdalısı olan yiğit ve asil gençlerimizin otağıdır' Özdemir: 'Erciyes, Türklüğün sevdalısı olan yiğit ve asil gençlerimizin otağıdır' Erciyes Kuzey Buzul Zirve Tırmanışı başarıyla gerçekleştirildi Erciyes Kuzey Buzul Zirve Tırmanışı başarıyla gerçekleştirildi
Kaynak: AA

Kayak Merkezi, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erciyes Kayak Merkezi'nde çevre temizliği yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:36 Cami kaloriferinden 2 metrelik yılan çıktı! Önce paniğe kapılan cemaat gerçeği öğrenince çok şaşırdı
14:34 Arkadaşları görünce şok geçirdi! Halı sahada futbol oynayan genç kalp krizi geçirdi
14:12 Cristiano Ronaldo saha dışında da zirvede yer alıyor! Instagram'daki takipçi sayısı 451 milyona ulaştı...
13:52 Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştireceği operasyona Lavrov'dan yorum: Türk dostlarımızın tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate alıyoruz
13:23 KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'tan kira zammına getirilen yüzde 25 sınırına tepki: Bu uygulama yeni krizlere yol açar
13:16 Evladı Kurt Efe'yi kucağına alan Kıvanç Tatlıtuğ: Yüz hatları annesine benziyor
12:52 Dünyadaki en derin noktaya 12 saatte indi! Bilim insanının okyanusun dibinde gördüğü balığın adı: Cehennem Bombacısı
12:34 Berlin'de kalabalığın arasına giren otomobil, 1 kişinin ölümüne 30 kişinin ise yaralanmasına neden oldu!
12:31 Bahar Candan'dan Ebru Gündeş'e Rassan Khoshnaw uyarısı: Hastalıklı ruh yapısı var, benim elimi yaktı
12:29 Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Ankara'da görüştü! Tahıl krizi için üzerinde durdukları plandan bahsetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 14:42:47. #1.11#
SON DAKİKA: Erciyes Kayak Merkezi'nde çevre temizliği yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement