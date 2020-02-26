Erciyes Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erciyes Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Erciyes Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı yapıldı

6 saat önce

Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında "2020 Yılı İl Düzeyi Çığ Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Erciyes Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı yapıldı, System.String[]

Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında "2020 Yılı İl Düzeyi Çığ Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Tekir bölgesinde yapılan tatbikata, AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, polis, 112 Acil Servis, İHH ile Turkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneğinden 148 personel, 96 AFAD gönüllüsü, 2 arama kurtarma köpeği ve 30 araç katıldı.

Senaryo gereği 4 kayakçı, 2 bin 200 rakımlı bölgede yürüyüş yaparken çığ altında mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, ikinci çığ riskine karşı güvenlik önlemi aldı. Ardından jandarma ve AFAD'a ait arama köpekleri, çığ altında kalanların yerini tespit etti. Daha sonra sondajla arama yapan ekipler, çeşitli cihazlarla çığ düşen bölgede tarama yaptı.

Ekiplerin çalışmasıyla çığ altından çıkarılan 2 yaralı, paletli ambulansla hastaneye sevk edildi. Ayrıca çığ altında kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikatın başarılı geçtiğini söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Güney, şöyle konuştu:

"Bugün AFAD koordinesinde ve çeşitli destekçilerle tatbikat yaptık. Burada kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması ve sahada kimin ne iş yapacağının belirlenmesi önemliydi. Arkadaşlarımız özverili şekilde tatbikatı yaptı. Son zamanlarda bu tür afetler oluyor. Olmaması en büyük temennimiz. Olunca da en hızlı ve başarılı şekilde nasıl müdahale edeceğimizi burada gördük. Arkadaşlarımız değerlendirmesini de kendi aralarında yapacaklar."

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:36 Kaynak: AA
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