Erciyes Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Erciyes Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı yapıldı

10.03.2022 14:18
Erciyes Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı yapıldı

Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında "2022 Yılı İl Düzeyi Çığ Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında "2022 Yılı İl Düzeyi Çığ Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Tekir bölgesinde yapılan tatbikata, AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, polis, 112 Acil Servis, İHH, Turkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma Derneği, Erciyes AŞ ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından 113 personel, 18 AFAD gönüllüsü, 22 araç ve 1 arama kurtarma köpeği ile katıldı.

Senaryo gereği, 3 avcı bölgede avlanırken açtıkları ateş sonucu çığ altında mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, ikinci çığ riskine karşı güvenlik önlemi aldı. Ardından arama köpeği, çığ altında kalanların yerini tespit etti. Daha sonra sondajla arama yapan ekipler, çeşitli cihazlarla çığ düşen bölgeyi taradı.

Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan 2 yaralı, paletli ambulansla hastaneye sevk edildi. Ayrıca çığ altında kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

AFAD İl Müdürü Osman Atsız, gazetecilere yaptığı açıklamada, başarılı bir tatbikat yaptıklarını söyledi.

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Kayak Merkezi, Türkiye, Kayseri, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erciyes Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı yapıldı - Son Dakika


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