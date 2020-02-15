Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

7 saat önce

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Hafta sonu tatilini Erciyes Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyenler, Tekir, Develi, Hisarcık ve Hacılar Kapı'daki pistlere akın etti.

Bazı ziyaretçiler kızaklarla kaymayı tercih ederken, gondol altındaki pisti kullanan kayakseverler ise snowboard ve kayak takımlarıyla kaymanın heyecanını yaşadı.

Kar kalınlığının 2 metre 40 santimetreye ulaştığı kayak merkezine giden binlerce ziyaretçi, güneşli havanın da tadını çıkardı.

Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:01 Kaynak: AA
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