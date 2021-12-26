Üye Girişi
Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

26.12.2021 16:11
Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'nin ve dünyanın gözde kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde ziyaretçiler, kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Türkiye'nin ve dünyanın gözde kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde ziyaretçiler, kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Hafta sonu tatilini Erciyes'te geçirmek isteyen ziyaretçiler, pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Erciyes'te pistleri dolduran tatilciler, kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, AA muhabirine, sezonun açılmasıyla vatandaşların kayak merkezine yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Ana pistleri açtıklarını belirten Cıngı, şunları kaydetti:

"Erciyes'teki Develi, Tekir, Hacılar ve Hisarcık kapı bölgelerimiz faal durumda. Bütün giriş noktalarımızda kayakseverlerimiz pistlere çıkabiliyor. Bağlantı pistlerimizin de yüzde 80'i açıldı. Hafta sonu ama Erciyes'te sömestr tatili gibi bir hava var. Vatandaşlarımız karı, kayağı, kışı ve Erciyes'i özlediler. Çok şükür Erciyes'imiz Büyükşehir Belediyemizin yatırımlarıyla dünya klasmanında bir kayak merkezi haline geldi."

Ziyaretçilerden Nazif Denk de Erciyes'teki havanın ve etkinliklerin çok güzel olduğunu dile getirdi.

Pistleri ve yatırımları çok beğendiklerini aktaran Denk, "Kayak sezonu açıldığı için mutluyuz. Biz de bu hafta sonu kayak yapmaya başladık. Zaten yıllardır geliyoruz. Güzel, eğlenceli geçiyor. İnsanlar eğleniyor. Burada emeği geçenlere teşekkür ederim. Bu spor çok güzel, herkese tavsiye ederim." dedi.

Melikgazi Belediyesi de Erciyes'te vatandaşlara mantı ikram etti.

YORUMLAR
500

Türkiye, Erciyes, Turizm, Kayak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika


Bomba iddia: 48 yaşındaki Seray Sever, ikiz bebeklere hamile Bomba iddia: 48 yaşındaki Seray Sever, ikiz bebeklere hamile         
16:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Utanmadan bana mektup gönderiyor, Bay Kemal ve onun müridi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Utanmadan bana mektup gönderiyor, Bay Kemal ve onun müridi         
15:57
Koyunlarını çağırdığı ilginç sesle üne kavuşan Bingöllü çoban 13 yıl sonra ortaya çıktı! Koyunlarını çağırdığı ilginç sesle üne kavuşan Bingöllü çoban 13 yıl sonra ortaya çıktı!         
13:51
Çocuklarının gözleri önünde karısını öldürüp daireyi ateşe veren cani koca, uyuşturucu bağımlısı çıktı Çocuklarının gözleri önünde karısını öldürüp daireyi ateşe veren cani koca, uyuşturucu bağımlısı çıktı         
13:23
5 zincir markete "sebepsiz zam" cezası! 5 zincir markete "sebepsiz zam" cezası!         
09:06
Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit'in doğum gününü kutladı, fotoğraflar sosyal medyanın gündeminde         
08:59
KOM'dan Sarallar suç örgütüne 'Tırpan' operasyonu! KOM'dan Sarallar suç örgütüne 'Tırpan' operasyonu!         
08:55
Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu         
20:36
Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi         
18:14
Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı         
18:06
Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk         
17:23
Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı         
14:40
Kulisleri hareketlendiren erken seçim iddiası! AK Parti YSK'dan bilgi mi istedi? Kulisleri hareketlendiren erken seçim iddiası! AK Parti YSK'dan bilgi mi istedi?         
13:08
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi         
12:15
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi!         
11:32

Son Dakika Haberleri
16:08 Bomba iddia: 48 yaşındaki Seray Sever, ikiz bebeklere hamile
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Utanmadan bana mektup gönderiyor, Bay Kemal ve onun müridi
15:53 Ödülleri için daire yaptıran Ebru Yaşar: Villaya geçeceğiz
15:32 İnşaat halindeki bina çöktü! Enkaz altında kalan işçi yaşamını yitirdi, 1 yaralı var
15:32 Erol Bulut, Rizespor'a ilk yenilgisini yaşattı!
15:28 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz zengini daha zengin yapar, bu çarkı bozacağız
15:19 Ahmet Nur Çebi: Galatasaray'dan sonra Trabzonspor da ağlamaya başladı
15:15 Omicron varyantının yeni belirtisinin şiddetli gece terlemeleri olduğu ortaya çıktı
15:04 Beşiktaş'ta herkes ateş topu! Divan'da kavga çıktı
14:32 Bir Maldivler skandalı daha! Serdar Aziz'i yine eşi ifşaladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2021 16:17:13. #1.11#
SON DAKİKA: Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement