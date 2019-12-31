Erciyes Kayak Merkezi'nde meşaleli yılbaşı kutlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erciyes Kayak Merkezi'nde meşaleli yılbaşı kutlaması - Son Dakika

Erciyes Kayak Merkezi'nde meşaleli yılbaşı kutlaması

6 saat önce

Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde, yılbaşı kutlamaları kapsamında meşaleli gece kayağı yapıldı.

Erciyes Kayak Merkezi'nde meşaleli yılbaşı kutlaması, System.String[]

Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde, yılbaşı kutlamaları kapsamında meşaleli gece kayağı yapıldı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te yılbaşı dolayısıyla Tekir Kapı pistinde ellerinde meşalelerle kayan 60 kayakçı renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinliğe katılan kayakçılardan Barış Burgazlıoğlu, İzmir'den geldiklerini ve keyifli bir yılbaşı geçirdiklerini söyledi.

Geçen yıl da yılbaşını Erciyes'te kutladıklarını belirten Burgazlıoğlu "Erciyes kayak konusunda çok başarılı bir yer. O yüzden bu yılbaşını da burada geçirmek istedik. Gece kayağı da harika bir deneyimdi." dedi.

Kübra Burgazlıoğlu ise eşiyle yaptıkları meşaleli gece kayağının çok keyifli bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Kayakçılardan Özkan Aydın da İstanbul'dan geldiğini ve ilk kez meşaleli gece kayağı yapma heyecanı yaşadığını kaydetti.

Unutamayacakları bir yılbaşı kutlaması yaptıklarını vurgulayan Aydın, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Kayak Merkezi, Kayseri, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 08:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayseri'de plastik boru fabrikasında yangın çıktı
Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı

Son Dakika Haberleri
02:12 Diyarbakır, Elazığ ve Şırnak'ta yeni yılın ilk bebekleri doğdu - Son Dakika
02:10 DHA YURT BÜLTENİ - 29 - Son Dakika
02:10 Bir dakika ara ile yeni yıla "merhaba" dediler - Son Dakika
02:06 Vali Gürel'den güvenlik güçlerine yeni yıl ziyareti - Son Dakika
02:05 81 il canlı bağlantılarla denetlendi - Son Dakika
01:12 Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Son Dakika
00:54 Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 02:13:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erciyes Kayak Merkezi'nde meşaleli yılbaşı kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]