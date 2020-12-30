Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni yıl öncesi turist yoğunluğu - Son Dakika

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni yıl öncesi yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezi Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon, 15 Aralık'ta açıldı. Yeni yıl öncesi yerli ve yabancı turist yoğunluğunun yaşandığı bölgede, bin 500 yatak kapasitesine sahip oteller, yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Özellikle charter seferleri ile Rusya, Ukrayna, Belarus ve Polonya'dan gelen turistler, güneşli havada kayak yapmanın keyfini yaşadı. Zaman zaman yoğunluğun yaşandığı gondollara kayak severler, maske takarak alındı.