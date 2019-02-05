Son Dakika Haberleri: Erciyes Kayak Merkezi'ndeki Trafik İstanbul Trafiğini Aratmadı

Erciyes Kayak Merkezi'ndeki Trafik İstanbul Trafiğini Aratmadı

56 dakika önce

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'ndeki yoğunluk, İstanbul trafiğini aratmadı.

Erciyes Kayak Merkezi'ndeki Trafik İstanbul Trafiğini Aratmadı, System.String[]
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'ndeki yoğunluk, İstanbul trafiğini aratmadı.

Özellikle sömestr tatilinde büyük ilgi gören Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'ne tatilciler akın etti. Pistleri ve toz karı ile ünlü olan Erciyes'te kayak yapma keyfini yaşayan vatandaşlar geri dönüş yolunda ise bir hayli zorlandı.

Tatilciler, kayak merkezindeki yoğunluktan dolayı 5 dakikalık yolu 1 saatte giderken, yoğunluğun İstanbul trafiğini aratmadığı şeklinde yorumlar yapıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:28 Kaynak: İHA

Türkiye, İstanbul, Kayak Merkezi, Erciyes, Magazin
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan IMF Açıklaması: Kimse Bu Rivayetlere İtibar Etmesin CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Böyle Seslendi: İBB Başkanının İşi Değil

UBER Sürücüleri, Darp Edilen Meslektaşları İçin "Artık Yeter" Deyip Eylem Yaptı Erdoğan'ın İmzasıyla 2 Önemli Kuruma İlişkin Kararlar Resmi Gazete'de Yayımlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 11:24:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erciyes Kayak Merkezi'ndeki Trafik İstanbul Trafiğini Aratmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]