Üye Girişi
Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı - Son Dakika

Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı

10.11.2021 15:51

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te kayak merkezinin bulunduğu alan beyaza büründü.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te kayak merkezinin bulunduğu alan beyaza büründü.

Sabah saatlerinde 3 bin 916 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkili oldu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü Erciyes'te, 1200 metredeki Tekir Bölgesi, Hacılar Kapı ve Develi Kapı'da tesislerin olduğu bölge karla kaplandı.

Yağmurun etkili olduğu Kayseri kent merkezinde ise gece sıfırın altında 1 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, gündüz 5 derece ölçüldü.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, AA muhabirine, bu yıl Erciyes'e erken kar yağdığını söyledi.

Sezonu erken açmak için her türlü hazırlıkları yaptıklarını aktaran Cıngı, "Normalde Erciyes'e sezonu açacak kadar kar kasım sonu aralık başı gibi yağar. Kasım ayı ortalarından sonra sıcaklık sıfırın altında 5-6 dereceye düşmeye başlayınca kar üreterek ana pistlerimizi açıyoruz ama bu sene 10 Kasım'da ciddi bir kar yağışı var. Bu, inşallah sezonun erken başlamasına sebep olur. Biz böyle umut ediyoruz. Kar yağışı böyle giderse kasım ayında misafirlerimize kayak keyfi sunabiliriz." diye konuştu.

Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı
Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı
Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı
Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı

Türkiye, Erciyes, Turizm, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe'de bir kötü haber daha! Marcel Tisserand milli takım kadrosundan çıkarıldı 16:49 Fenerbahçe'de bir kötü haber daha! Marcel Tisserand milli takım kadrosundan çıkarıldı Iğdır'da kazı yapan işçilerin kazmasına takılan hayvan merak uyandırdı! 16:32 Iğdır'da kazı yapan işçilerin kazmasına takılan hayvan merak uyandırdı! 72 ilkokul öğrencisinde aynı belirti var! Apar topar hastaneye kaldırıldı 16:13 72 ilkokul öğrencisinde aynı belirti var! Apar topar hastaneye kaldırıldı
30 yıl boyunca hastalara içme suyu diye tuvalet suyu içirmişler 16:07 30 yıl boyunca hastalara içme suyu diye tuvalet suyu içirmişler Karamollaoğlu az önce başlayan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan neler talep edecek? 15:52 Karamollaoğlu az önce başlayan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan neler talep edecek? Esra Erol'da şakına çeviren itiraf: Beni çırılçıplak soyup kapının önüne koydu 15:22 Esra Erol'da şakına çeviren itiraf: Beni çırılçıplak soyup kapının önüne koydu
Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı etkili oldu! 14:51 Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı etkili oldu! Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938'' 14:31 Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938''

Son Dakika Haberleri
16:57 "Karım 5 kiloluk salçayla ortadan kayboldu" diyen kocanın yalanı ortaya çıktı
16:48 Fenerbahçe'de bir kötü haber daha! Marcel Tisserand milli takım kadrosundan çıkarıldı
16:45 Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü
16:21 Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi
16:12 72 ilkokul öğrencisinde aynı belirti var! Apar topar hastaneye kaldırıldı
16:09 Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisinden ayrılacağı iddialarına açıklık getirdi
16:06 30 yıl boyunca hastalara içme suyu diye tuvalet suyu içirmişler
16:02 Meral Akşener, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüştü
15:57 Galatasaraylılara menajeri Ahmet Bulut'tan müjde!
15:52 Karamollaoğlu az önce başlayan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan neler talep edecek?
"Karım 5 kiloluk salçayla ortadan kayboldu" diyen kocanın yalanı ortaya çıktı         
16:58
Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü         
16:46
Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi         
16:22
Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisinden ayrılacağı iddialarına açıklık getirdi Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisinden ayrılacağı iddialarına açıklık getirdi         
16:09
Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: Birini öldürmem gerekiyordu Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: Birini öldürmem gerekiyordu         
16:02
Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü         
15:26
10 Kasım'da Ardahan'a Atatürk'ün silüeti yansıdı 10 Kasım'da Ardahan'a Atatürk'ün silüeti yansıdı         
15:19
DSÖ DSÖ "Şırınga krizi kapıda" sözleriyle dünyayı uyardı! Şimdiden üretime geçen zengin olacak         
14:41
Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek         
13:57
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
Eğitimi için geldiği İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürüldü Eğitimi için geldiği İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürüldü         
12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Ahmet Hamdi Çamlı'nın Anıtkabir paylaşımı eleştirilerin hedefi oldu: Bir köşesinde de mescit olsaydı Ahmet Hamdi Çamlı'nın Anıtkabir paylaşımı eleştirilerin hedefi oldu: Bir köşesinde de mescit olsaydı         
11:48
Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi         
11:43
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı         
07:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 17:03:16. #1.12#
SON DAKİKA: Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement