Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı - Son Dakika

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te kayak merkezinin bulunduğu alan beyaza büründü.

Gece saatlerinde 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkili oldu.

Hava sıcaklığı sıfırın altında 4 derece ölçülen Erciyes'te, 2200 metredeki Tekir Bölgesi, Hacılar Kapı, Hisarcık Kapı ve Develi Kapı'da tesislerin olduğu bölge karla kaplandı.

Zirveye yakın yerlerde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı.

Öte yandan, yağmurun etkili olduğu Kayseri kent merkezinde ise gece sıfırın altında 1 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, gündüz 3 derece ölçüldü.