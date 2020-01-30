Erciyes Kayak Merkezi'nin yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erciyes Kayak Merkezi'nin yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Son Dakika

Erciyes Kayak Merkezi'nin yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

6 saat önce

Erciyes Kayak Merkezi'nin yolu yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Erciyes Kayak Merkezi'nin yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı, System.String[]

Erciyes Kayak Merkezi'nin yolu yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.


Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nin yolu, yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Trafik ekipleri, yoğun tipi nedeniyle kapanan yolda sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Yetkililer, yolun yoğun tipinin etkisini kaybetmesi sonrasında yeniden ulaşıma açılacağını bildirdi. - KAYSERİ

Kayak Merkezi, Türkiye, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:27 Kaynak: İHA
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