Erciyes Kayak Merkezi'nin yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı - Son Dakika

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Erciyes Kayak Merkezi'nin yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
6 saat önce
Erciyes Kayak Merkezi'nin yolu yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:27 Kaynak: İHA
Erciyes Kayak Merkezi'nin yolu yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nin yolu, yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Trafik ekipleri, yoğun tipi nedeniyle kapanan yolda sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Yetkililer, yolun yoğun tipinin etkisini kaybetmesi sonrasında yeniden ulaşıma açılacağını bildirdi. - KAYSERİ
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