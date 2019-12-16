Erciyes Kayak Merkezine

Erciyes Kayak Merkezinde yaşanabilecek kazalarda kazazedelere ilk müdahalenin burada yapılabilmesi amacıyla "acil sağlık istasyonu" açıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kardanadam Tesisleri'ndeki merkezin açılışı dolayısıyla tatbikat da gerçekleştirildi.

Tatbikatta senaryo gereği kayak sırasında düşüp yaralanan bir turist, pist görevlileri tarafından sağlık merkezine getirildi. Yaralı burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, tatbikatın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık alanında hizmetin önemli olduğunu söyledi.

Erciyes Dağı'nın önemli bir turizm merkezi haline geldiğini belirten Benli, şunları kaydetti:

"Geçen sene burada C tipi sağlık istasyonumuz vardı, hastalarımızı alıp aşağı indiriyorduk. Bu sene ise hem hekim hem de sağlık personeli takviyesi ile burada normal bir poliklinik hizmeti de oluşturmak istedik. Bu mekanda Sema Yazar Polikliniği'mizi hizmete sunduk. Kayak sezonumuz devam edene kadar hizmetimizi vermeye devam edeceğiz. Burada binlerce kişinin sağlığı bize emanet. Sağlık açısından bir eksiklik olmaması açısından planlarımızı yaptık."

Erciyes AŞ Genel Müdürü Murat Cahid Cıngı ise geçen hafta kayak sezonunu açtıklarını ifade etti. Cıngı, kayak merkezi işletmeciliğinin zorluğuna değinerek, bu merkezlerde sağlık hizmetlerinin en önemli bir konu haline geldiğini vurguladı.

"Çünkü karda, buzda yapılan bir spor icra ediliyor." diyen Cıngı, "Zaman zaman düşmeler ve buna bağlı kırıklar oluşabiliyor. Bunun için de en önemli şey kaliteli sağlık hizmeti verebilmek. Artık Erciyes'te kaliteli bir polikliniğe sahip olduk." ifadelerini kullandı.

5 sağlık personelinin görev yapacağı istasyonda, 3 yatak ve ilk müdahale için çeşitli sağlık malzemeleri bulunuyor.