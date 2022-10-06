ERCİYES, KIŞ SEZONUNA HAZIRLANIYOR - Son Dakika
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ERCİYES, KIŞ SEZONUNA HAZIRLANIYOR

06.10.2022 11:10

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, sezona hazırlanıyor.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, sezona hazırlanıyor. Pistlerdeki mekanik tesisler, bölgede görev yapan ekipler tarafından bakımdan geçiriliyor. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Dağın bütün unsurlarıyla bir sonraki sezona hazır olması için gerekli tedbirlerimizi alıyoruz dedi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni sezon için hazırlıklar devam ediyor. Bu kapsamda pistlerde bulunan mekanik tesisler bakımdan geçiriliyor. Pistlerde çalışan personeller, mekanik tesisleri teker teker kontrol ediyor. Teleferik ve karlama ünitleri de yeni sezon öncesi yeniden elden geçiriliyor. Deforme olmuş mekanik ürünler yenileri ile değiştiriliyor. Sezon hazırlıklarıyla ilgili bilgi veren Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Kayak merkezi yönetimi olarak bir sonraki sezonun hazırlıklarına, bakımına ve tamirine başlıyoruz. Burada kayakçıların en yoğun kullandığı enstrümanlar teleferik dediğimiz telesiyejler ve gondollar olduğu için yaz boyu, hat hat bütün ürünlerimizi gözden geçiriyoruz. Esneyen, bozulan ve deforme olan parçaları yeniliyoruz. Halatlarının uzunluklarını ölçüyoruz. Sandalyelerin halatlara bağlı olduğu ve çok hassasiyet gerektiren ekipmanlarımızı yeniliyoruz diye konuştu.

'KARLAMA ÜNİTELERİMİZ GÖZDEN GEÇİRİLİYOR'

Bir teleferik hattı tamirinin yaklaşık 3 hafta sürdüğünü belirten Cıngı, Teleferiklerin tamirine kar kalkmadan başladığımız zaman diğer sezona ancak yetiştirebiliyoruz. Dağlarda gerçekleşen kaya kırılmaları, yağmur, sel ve diğer faktörlerden dolayı pistlerimizde değişiklikler oluyor. Pistlerde eğim problemleri ortaya çıkabiliyor. Yaz boyu iş makinelerimizle bu eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz. Yeni pistler açıyoruz. Mevcut pistlerin rehabilitasyonunu yapıyoruz. Eğim problemi olan yerleri düzeltiyoruz. Karlama ünitelerimizi teker teker elden geçiriyoruz. Artık suni karlama üretemiyorsanız iyi bir kayak merkezi kriterlerini taşıyamıyorsunuz demektir. Karlama bizim açımızdan çok önemli. Bu yüzden bütün karlama makinelerimiz gözden geçiriliyor. Dağın bütün unsurlarıyla bir sonraki sezona hazır olması için gerekli tedbirlerimizi alıyoruz ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Kayak Merkezi, Türkiye, Erciyes, Güncel, Son Dakika

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