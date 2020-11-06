Erciyes, koronavirüs önlemleriyle kayak sezonuna hazır - Son Dakika

Erciyes, koronavirüs önlemleriyle kayak sezonuna hazır

06.11.2020 13:16
Erciyes, koronavirüs önlemleriyle kayak sezonuna hazır, System.String[]

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerle yeni kayak sezonunu hazırlandı.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerle yeni kayak sezonunu hazırlandı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Kayak merkezinin birçok noktasına dezenfeksiyon sistemleri yerleştirildi. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması için gerekli uyarı ve işaretler çevreye konuldu. Alabileceğimiz bütün tedbirleri alıyoruz" dedi.

Kayseri'de havaların soğumasıyla birlikte Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon hazırlıkları başladı. Bu kapsamda merkezde bulunan teleferikler ve işletmeler koronavirüs salgınına karşı dezenfekte edildi. Ayrıca merkezin çeşitli bölgelerine, yerli ve yabancı turistlerin kullanımı için dezenfektanlar yerleştirildi. Erciyes'e gelen misafirler için de, hijyen kurallarına uymaları için gerekli uyarı levhaları koyuldu. Erciyes'te bulunan 7 otel ise, koronavirüs tedbirleri kapsamında güvenli işletme ve hijyen sertifikası aldı.

Salgın kapsamında alınan tedbirleri anlatan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Tüm dünya pandemi döneminden oldukça etkilendi. Kayak merkezi çalışanları olarak, Erciyes'e gelen misafirlerimiz için güvenli bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Şehir merkezindeki ve Erciyes'teki oteller, gerekli kurallara uyarak güvenli turizm sertifikalarını aldılar. Restoran, kafe, kiralama dükkanları ve market gibi yerlere de güvenli işletme ve hijyen sertifikası alınması konusunda öncülük edildi. Ayrıca kayak kiralama işletmelerinde dezenfekte çalışmaları için ultraviyole ışıklarıyla dezenfekte sistemi kuruldu" dedi.'BÜTÜN TEDBİRLERİ ALIYORUZ'

Sezon öncesi tüm hazırlıkların devam ettiğini kaydeden Cıngı, "Erciyes A.Ş olarak kayak merkezinde kullanılmakta olan gondol teleferik gibi taşıma sistemlerinin sabah tesise çıkmadan önce dezenfekte işlemleri yapılıyor. Aynı zamanda taşıma sistemlerinden her inen misafirimizin ardından da dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor. Ayrıca kayak merkezinin birçok noktasına misafirlerimizin kendini güvende hissetmesi için dezenfekte sistemleri yerleştirildi. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması için gerekli uyarı ve işaretler çevreye konuldu. Erciyes Kayak Merkezi olarak alabileceğimiz bütün tedbirleri alıyoruz. Kayak sporu, çok temas bulunmadığı için oldukça hijyenik bir spordur. Tamamen güvenli bir kayak merkezi olmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.


Erciyes, koronavirüs önlemleriyle kayak sezonuna hazır
Erciyes, koronavirüs önlemleriyle kayak sezonuna hazır
Erciyes, koronavirüs önlemleriyle kayak sezonuna hazır
Erciyes, koronavirüs önlemleriyle kayak sezonuna hazır

Kayak Merkezi, Erciyes, Turizm, Kayak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erciyes, koronavirüs önlemleriyle kayak sezonuna hazır - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sinop Valisi artan korona vakaları sonrasında vatandaşları uyardı: Kurban olurum tedbirli olalım Balıkçıların ağına takılan insan boyunda balık görenleri şaşırtıyor Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Ünlü YouTuber Merve Özkaynak, gardırobundaki ürünleri satıp yardım kuruluşlarına bağışlayacak İBB ve Fatih zabıtaları birbirine girdi! Kameralar tarafından kaydedilen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu Meteoroloji'den tedirgin eden rapor! Son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulmuştu, ifadesi kan dondurdu
Hayatını kaybeden Timur Selçuk'un eşi Handan Selçuk'tan yürek yakan açıklama: Sabaha karşı ölü bulduk Hayatını kaybeden Timur Selçuk'un eşi Handan Selçuk'tan yürek yakan açıklama: Sabaha karşı ölü bulduk         
13:26
Son Dakika: F.Bahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, şike davasından beraat etti Son Dakika: F.Bahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, şike davasından beraat etti         
12:39
Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti         
12:16
2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var 2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var         
11:48
Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı         
11:08
Son Dakika! Yükselişini sürdüren gram altın 531 liradan işlem görüyor Son Dakika! Yükselişini sürdüren gram altın 531 liradan işlem görüyor         
11:04
Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi Çılgın Bediş dizisinin Kapıcı Abdül'ü Abdülhamit Danışır, trafikte kitap satarken görüntülendi         
10:58
Performansıyla tarihe geçen Yusuf Yazıcı, Fransa'da gazete manşetlerini süsledi Performansıyla tarihe geçen Yusuf Yazıcı, Fransa'da gazete manşetlerini süsledi         
10:54
Eşine ve çocuklarına işkence çektiren bağımlı babadan korkunç itiraf: Evde muska bulunca kemer ve sopayla dövdüm Eşine ve çocuklarına işkence çektiren bağımlı babadan korkunç itiraf: Evde muska bulunca kemer ve sopayla dövdüm         
10:50
ABD'den Konya'ya gelerek eski karısının eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet ABD'den Konya'ya gelerek eski karısının eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet         
10:37
Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor Fiyatı altınla yarışan kestanenin tanesi 1 liraya satılıyor         
09:46
TRT, TRT, "Azerbaycan sivillere saldırıyor" KJ'sini yazan personelin işine son verdi         
09:33
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı         
08:26
Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı Yayladan köye inen kurt sürüsü, çoğu hamile 18 koyunu parçaladı         
08:10
Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor Biden'a yakın ABD Kongresi eski üyesi Moffett: Biden, Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor         
22:25
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 13:40:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erciyes, koronavirüs önlemleriyle kayak sezonuna hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei