Erciyes Motosiklet Festivali başladı - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Erciyes AŞ ve Kayseri'deki gönüllü motosiklet kulüplerince dördüncüsü düzenlenen Erciyes Motosiklet Festivali başladı.

Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metresindeki Tekir Yaylası'nda bulunan çadır kamp alanında gerçekleştirilen festivalin açılışında, çok sayıda motosiklet tutkunu bir araya geldi.

Motosikletleriyle Tekir Yaylası'na gelen katılımcılar, kamp ateşinin yakılmasının ardından sanatçı Yusuf Güney'in konserinde eğlendi.

Festival, 30 Ağustos'a kadar çeşitli etkinliklerle sürecek.