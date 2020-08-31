Erciyes Motosiklet Festivali'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika

Kayseri'de, Erciyes Motosiklet Festivali, motosikletçilerin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması ile üçüncü kez gerçekleşti.

Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce motosikletçiyi 3 gün boyunca konserler, yarışmalar, akrobasi gösterileri ve çeşitli etkinlikler ile bir araya getiren Erciyes Motosiklet Festivali, yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle sınırlı sayıda katılımcı ile gerekli önlemler alınarak yapıldı.

Kayseri'deki gönüllü motosiklet tutkunları 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Erciyes'in eteklerinde zafer sürüşü yaparak dev Türk bayrağı açtı.

Motosiklet tutkunları adına konuşan Fikret Eren, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Erciyes'te zafer sürüşünü gerçekleştirdiklerini ve şanlı bayrağı açtıklarını belirtti.

Gelecek yıl festivali daha coşkulu bir şekilde gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Eren, "Demir atlılar ile Erciyes'in zirvesinde tekrar bir araya gelerek bu heyecanı hep beraber doyasıya yaşayacağız." ifadesini kullandı.