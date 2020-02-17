Erciyes Ortaokulu'ndan satrançta iki kupa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erciyes Ortaokulu'ndan satrançta iki kupa - Son Dakika

Erciyes Ortaokulu'ndan satrançta iki kupa

6 saat önce

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği 'Okullar Arası Satranç İl Birinciliği' müsabakalarında Develi Erciyes Ortaokulu Yıldız Kızlar Takımı il ikinciliği elde ederken, Küçük Kızlar Takımı da il üçüncüsü olma başarısı gösterdi.

Erciyes Ortaokulu'ndan satrançta iki kupa, System.String[]

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği 'Okullar Arası Satranç İl Birinciliği' müsabakalarında Develi Erciyes Ortaokulu Yıldız Kızlar Takımı il ikinciliği elde ederken, Küçük Kızlar Takımı da il üçüncüsü olma başarısı gösterdi.


Satranç sporcuları okul müdürü Süleyman Önder ve okul öğretmenleri Hasan Duymaz ve Hüseyin Hastoprakcılar ile birlikte Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret ederek sevinçlerini paylaştılar.


Develi'nin satranç sporunda Kayseri'nin en başarılı ilçesi olduğunu belirten ve öğrencilere hediyeler veren Başkan Mehmet Cabbar, "Yavrularımızı bu güzel başarılarından ve Develimizi layıkıyla temsil etmelerinden dolayı tebrik ediyor, siz kıymetli öğretmenlerimize de çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sizlerin sayesinde inanıyorum ki satrançta ilçemiz çok daha güzel başarılara imza atacaktır" dedi. - KAYSERİ

Erciyes, Kayseri, Develi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çocuk yaşta evliliği savunan Bedri Gencer'in dersleri başka bir öğretim görevlisine verildi
Esed rejimi şu ana kadar 20 bin kez ateşkesi ihlal etti Denizli ile ilgili korkutan deprem açıklaması: Risk birçok şehirden çok daha yüksek Jandarma uzman çavuş, telefondaki tartışmanın ardından tabancasıyla intihar etti

Son Dakika Haberleri
20:22 Çağatay Ulusoy, Hakan Muhafız'ın 3. sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu
19:46 Adele'in yeni albümü Eylül'de çıkacak
19:46 Hadise, yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi
19:41 Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin aşkında yeni gelişme!
19:41 2020'nin saç trendi ne? Emrah Demirci açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 21:22:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erciyes Ortaokulu'ndan satrançta iki kupa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]