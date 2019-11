Erciyes Platformu Hacılar'da

Erciyes Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Alkan ve yönetim kurulu üyeleri Hacılar'a geldi.



Ankara'daki Kayserilileri bir araya getirmek için 2005 yılında kurulan ve 500'e yakın üyesi bulunan Erciyes Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Alkan ve yönetim kurulu üyeleri Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'la Hacılar Belediyesi sosyal tesislerinde düzenlenen öğle yemeğinde bir araya geldi.



Erciyes Platformu'nun Hacılar'a yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve Belediye olarak ilçede gerçekleştirdikleri çalışmalardan bahseden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan yaptığı konuşmada;



"Biz burada ilçede bir şeyler yaparken ilimizle her zaman birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. İlçemize yapacağımız her şeyin insanlarımıza yaptığımızın bilincinde olarak hareket etmeye çalışıyoruz. Çok şükür 7 aylık süreçte de çok güzel işleri vatandaşlarımızla birlikte başarabildik. İlçemizde müthiş bir uyum vardır. Bu icatlarımıza yansıyor vatandaşlarımıza yansıyor hep birlikte güzel işler yapmaya niyet ettik. Güzel işler yapıyoruz. Ankara deyince tabi ki Ankara'da sadece siyaset konuşulmuyor, bürokraside sizler varsınız. Her zaman yanımızdasınız. Onu da biliyoruz. Bu vesileyle de sizleri tekrar aramızda görmekten çok çok mutlu olduğumu tekrar ifade ediyorum. Hoş geldiniz şerefler verdiniz diyorum." İfadelerini kullandı.



Daha sonra söz alan ve Platform olarak her zaman Hacılar halkının yanında olacaklarının altını çizen Erciyes Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Alkan, "Ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel hizmetler yapmak nasip olur. Bu vesileyle tebrik ediyor, başarılar diliyoruz platformumuz adına. Biz platform olarak 15 yıldır faaliyetteyiz. Yaklaşık bizim beş yüze yakın kuruluşundan bugüne kadar üyemiz var. Kamu çalışanları var sektör temsilcileri var iş dünyasının temsilcileri var yani Kayserili bütün hemşerilerimizi bu platform altında toplamayı hedefliyoruz ve hep birlikte Kayserimize, Kayserili hemşerilerimize hizmet etmek istiyoruz. Hacılarla ilgilide yapacağımız katkı vereceğimiz herhangi bir şeyler olursa bütün Ankara'daki arkadaşlarımız olarak elimizden geldiğince platform olarak katkı sağlayacağımızı ifade edebiliriz. Ben tekrar hayırlı olsun diyorum başarılar diliyorum teşekkür ediyorum." dedi. - KAYSERİ