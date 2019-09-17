Son Dakika Haberleri: Erciyes Reşadiye Gençlikspor'de iki transfer birden
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Erciyes Reşadiye Gençlikspor'de iki transfer birden

50 dakika önce

Kayseri Birinci Amatör Küme takımlarından Erciyes Reşadiye Gençlikspor, ligin ilk maçı öncesinde kadrosunu bir dış bir de iç transfer ile güçlendirdi.

Erciyes Reşadiye Gençlikspor'de iki transfer birden, System.String[]

Kayseri Birinci Amatör Küme takımlarından Erciyes Reşadiye Gençlikspor, ligin ilk maçı öncesinde kadrosunu bir dış bir de iç transfer ile güçlendirdi.


Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışında son haftalarda beklediğini bulamayan birinci Amatör küme ekibi Erciyes Reşadiye Gençlikspor, kadrosunu iki oyuncu ile güçlendirdi. Süper Amatör küme takımlarından Trend Gayrımenkulspor'dan Umut Üçel'i kadrosuna kattı. Güçlü ekip, ismi birçok takım ile anılan başarılı oyuncusu Furkan Şanlı ile de sözleşme yeniledi. Erciyes Reşadiye Gençlik Antrenörü Orhan Uluçay, yeni sezon öncesinde yaptıkları iki transfer ile eksik bölgelerine takviye yaptıklarını söyledi. Uluçay, "Geçen sezon yaptığımız hataları bu sezon tekrarlamadan mutlu sona ulaşmak istiyoruz" dedi.


Erciyes Reşadiye Gençlikspor, sezonun ilk maçında 22 Eylül Pazar günü Başakpınar Stadı'nda saat 12.00'da Yerköyspor ile karşılaşacak. - KAYSERİ

Reşadiye, Kayseri, Erciyes, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:42 Kaynak: İHA
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