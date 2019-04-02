Son Dakika Haberleri: Erciyes'te 2 Bin Çocuk Kayak Eğitim Aldı

Erciyes'te 2 Bin Çocuk Kayak Eğitim Aldı

1 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor AŞ., Türkiye'nin önemli kış sporları ve kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nda bu yıl 2 binin üzerinde çocuğa kayak ile snowboard eğitimi verdi.

Erciyes'te 2 Bin Çocuk Kayak Eğitim Aldı, System.String[]
Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor AŞ., Türkiye'nin önemli kış sporları ve kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nda bu yıl 2 binin üzerinde çocuğa kayak ile snowboard eğitimi verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kayak sezonu kapılarını 29 Aralık'ta açıp, 31 Mart'ta kapatan Snow Academia Junior'da 7-15 yaş arası çocuklar, her hafta sonu ile sömestr tatilinde snowboard ve kayak eğitimi aldı.

Bu yıl kayak sezonunda 2 binin üzerinde çocuğa eğitim imkanı sağlayan Spor AŞ, hafta içi de yetişkinlere ve üniversite öğrencilerine kayak eğitimi verdi. Bu eğitimlere Kayseri'nin yanı sıra il dışından da büyük ilgi gösterildi.

Merkezde yetişen sporcular, çeşitli yarışmalarda 7 altın, 8 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:37 Kaynak: AA

Kayseri, Erciyes, Spor
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