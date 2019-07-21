Son Dakika Haberleri: Erciyes'te 2 dağcı yaralandı
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Erciyes'te 2 dağcı yaralandı

3 dakika önce

Erciyes Dağı'nda zirve tırmanışından dönerken yaralanan 2 dağcı jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Erciyes'te 2 dağcı yaralandı, System.String[]
Erciyes Dağı'nda zirve tırmanışından dönerken yaralanan 2 dağcı jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Erciyes'in zirvesine tırmanan Sevda Oruç, Şeytan rotasından inişe geçtiği sırada kopan taş parçasının başına çarpması sonucu, diğer dağcı Soner Turan ise iniş sırasında ayak bileğini burkarak yaralandı.
Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Erciyes Karakol Komutanlığı ve JAK ekipleri, ihbar üzerine yaralıları kurtarmak için harekete geçti.
Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, yaralıları indirerek 112 Acil Servis görevlilerine teslim etti.
Hastaneye kaldırılan dağcıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Soner Turan, Jandarma, Erciyes, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:08 Kaynak: AA
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