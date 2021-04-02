Erciyes'te "Artık çekilmez oldun" sloganıyla eşler arası kızak yarışması yapıldı - Son Dakika

Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde "Artık çekilmez oldun" sloganıyla eşler arası kızak yarışması düzenlendi.

Tekir Kapı'da, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ tarafından düzenlenen yarışmaya 10 çift katıldı.

Etkinlikte erkekler, önce eşlerini kızakla yarışın yapılacağı noktaya kadar yokuş yukarı çekti. Çiftler daha sonra buradan birlikte aşağı kayarak, bitiş çizgisine en kısa sürede ulaşmaya çalıştı.

Yarışmada, Abdulsamet ve Rabia Özer çifti birinci, İbrahim ve Hatice Narin çifti ikinci, Abdulhalil Gürbüz ve Nuray Yıldız çifti ise üçüncü oldu.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, basın mensuplarına, kayak merkezinde birçok organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yurt içinden misafirleri ağırladıklarını belirten Cıngı, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Cıngı, ayrıca keyifli bir yarışma yapıldığını belirterek, dereceye giren çiftleri kutladı.

Yarışta birinci olan Abdulsamet ve Rabia Özer çifti, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Program sonunda dereceye girenlere ödül verildi.