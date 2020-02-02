Erciyes'te buz pateni pisti hizmete sunuldu - Son Dakika

Erciyes'te buz pateni pisti hizmete sunuldu
6 saat önce
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te yapımı tamalanan buz pateni pisti hizmet vermeye başladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:02 Kaynak: AA
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te yapımı tamalanan buz pateni pisti hizmet vermeye başladı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından kızak ve kayak sporuna alternatif yapılan pist, kış boyu vatandaşlara hizmet verecek.
Tekir Kapı'daki 350 metrekarelik pistte Spor AŞ'nin buz hokeyi takımı gösteri maçı yaptı.
Sporcuların hünerlerini sergilediği maça vatandaşlar ilgi gösterdi.
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