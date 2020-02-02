Erciyes'te buz pateni pisti hizmete sunuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erciyes'te buz pateni pisti hizmete sunuldu - Son Dakika

Erciyes'te buz pateni pisti hizmete sunuldu

6 saat önce

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te yapımı tamalanan buz pateni pisti hizmet vermeye başladı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te yapımı tamalanan buz pateni pisti hizmet vermeye başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından kızak ve kayak sporuna alternatif yapılan pist, kış boyu vatandaşlara hizmet verecek.

Tekir Kapı'daki 350 metrekarelik pistte Spor AŞ'nin buz hokeyi takımı gösteri maçı yaptı.

Sporcuların hünerlerini sergilediği maça vatandaşlar ilgi gösterdi.

Erciyes'te buz pateni pisti hizmete sunuldu

Kayseri, Türkiye, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Noterlik işlemlerinde güvenli ödeme dönemi yarın başlıyor
Sağlık Bakanı Koca'dan öğrencilere ve velilere koronavirüs uyarısı Meral Akşener son anket sonuçlarını açıkladı Sağlık Bakanlığı, Çin'den getirilen 62 kişi için hazırlanan odaların görüntülerini paylaştı! Odalarda kırmızı yıldız ayrıntısı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 21:47:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erciyes'te buz pateni pisti hizmete sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]