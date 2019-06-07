Son Dakika Haberleri: Erciyes'te dağ bisikleti heyecanı
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Erciyes'te dağ bisikleti heyecanı

22 dakika önce

Erciyes'in ev sahipliği yaptığı Downhill Türkiye Şampiyonası yarın başlayacak.

Erciyes'te dağ bisikleti heyecanı, System.String[]
Erciyes'in ev sahipliği yaptığı Downhill Türkiye Şampiyonası yarın başlayacak.
Türkiye'nin ilk "Dağ Bisikleti Parkı"nın oluşturulduğu Erciyes'te koşulacak Downhill Türkiye Şampiyonası yarışmaları yarın 13.00'te start alacak.
Sporcular, Erciyes'in 2 bin 200 rakımlı Tekir Yaylası'nda oluşturulan 3 dağ bisikleti parkurunda Downhill Türkiye Şampiyon'u olmak için pedal çevirecek.
Öte yandan Erciyes, 9 Haziran Pazar günü de IXS Downhill Avrupa Kupası'nın 3. ayak yarışmalarına ev sahipliği yapacak.
Bu arada, her iki organizasyona katılan sporcular, bugün antrenman sürüşü yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 04:41 Kaynak: AA
Spor
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