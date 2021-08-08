Erciyes'te dönen pedallar Kayseri ekonomisine 25 milyon lira katkı sağladı

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes'teki bisiklet yüksek irtifa kamplarının ve uluslararası yarışların, bu yıl kente 25 milyon lira katkı sağladığını söyledi.

Cıngı, AA muhabirine, Erciyes Master Planı'nın öncelikle kış ve kar sporları olmak üzere bütün spor disiplinlerinin yapılabilmesi için hızla ilerlediğini belirtti.

Erciyes Kayak Merkezi'nin kış sporlarında dünyada kendisini kanıtlayan bir yer olduğuna dikkati çeken Cıngı, "Kış sporlarında şimdiye kadar 7 dünya kupası, sayısız Avrupa kupası ve uluslararası yarışa ev sahipliği yaptık." dedi.

Cıngı, Erciyes'ten 4 mevsim istifade etmek için bütün spor dallarıyla ilgilendiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz yazın da diğer spor dalları için Erciyes'i kullanılabilir kılmak. Bununla alakalı yüksek irtifa kamp kompleksi oluşturuyoruz. Futbol sahalarımız devreye girdi. Süper Lig ve diğer liglerden yurt içi ve dışından takımlar kamp yapıyor. Bununla beraber Erciyes'i bisiklet branşında odak noktası haline getirmek için çalışmalarımıza 7 yıl önce başladık. Burada hem dağ hem de yol bisikleti parkurları oluşturduk. Bu alanda da çok sayıda uluslararası yarışlar düzenledik. 4 yıl önce bisiklet sporu için yüksek irtifa kamplarını keşfettik çünkü futbolda olduğu gibi bisiklet sporunda da sporcular yüksek irtifada kamp yapıyor."

"Erciyes Avrupa'daki rakiplerine fark atıyor"

Erciyes'in bisiklet sporcularının enerji depoladıkları yüksek irtifa kampı için biçilmiş kaftan olduğunun altını çizen Cıngı, ulaşım, konaklama, asfalt kalitesi, trafik yoğunluğu gibi farklı unsurlarda Avrupa'daki rakiplerine fark attıklarını bildirdi.

Cıngı, Erciyes'in öne çıkan özelikleri tanıtmak için profesyonel ekiplerle çalıştıklarını, fuarlara gittiklerini anlatarak, "Son 3 yıldır da yoğun şekilde bisiklet sporcularını ağırlıyoruz. Buraya gelen sporcular hem kamp yapıyor hem de uluslararası yarışlara katılıyor. Bütün bunların sonucu olarak Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) takviminde Erciyes son iki yıldır dünyada en çok uluslararası yarış yapılan yer oldu." diye konuştu.

"31 ülkeden 700 sporcuya ev sahipliği yaptık"

Cıngı, bu yıl bisiklet alanında önceki yıllara nazaran çok daha iyi noktaya geldiklerine işaret ederek, "Nisan-mayısta 16 dağ bisikleti, temmuzda 12 yol bisikleti yarışı düzenledik. ABD'den Japonya'ya, Hollanda'dan Kuveyt'e kadar 31 ülkeden 700 sporcu Erciyes'te 60 gün ile 20 gün arasında değişen kamplar yaptı. Erciyes, bisiklet camiasında popülaritesini gün geçtikçe artırıyor. Biz de hem Erciyes'i hem de Kayseri'yi bisiklet sporları için bir mecra haline getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bisiklet sporcuları kente 25 milyon lira katkı sağladı"

Sporun kent ekonomisine verdiği katkıyı çok net şekilde görebildiklerini vurgulayan Cıngı, şöyle devam etti:

"Bisiklet kampları ve yarışların kent ekonomisine çok ciddi bir katkısı oluyor. Kışın yüzde 100 dolu olan otellerimiz bu sene yaz aylarında da doldu. Bazı bisiklet takımlarını şehir otellerinde ağırlamak zorunda kaldık. Yapmış olduğumuz tespitlere göre, bu yıl Erciyes'te yüksek irtifa kampı yapan ve uluslararası yarışlara katılan bisiklet sporcuları kent ekonomisine 25 milyon lira katkı sağladı. Şehre kattığı ekonomik ve kültürel destekle bisiklet sporu bizi mutlu eden bir noktaya geldi. Önümüzdeki yıllar çok daha başarılı olacağımıza inanıyorum."