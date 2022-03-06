Erciyes'te düzenlenen kızak yarışmasında 25 çift hem eğlendi hem yarıştı - Son Dakika
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Erciyes'te düzenlenen kızak yarışmasında 25 çift hem eğlendi hem yarıştı

06.03.2022 15:09
Erciyes'te düzenlenen kızak yarışmasında 25 çift hem eğlendi hem yarıştı

Erciyes Kayak Merkezi'nde "Artık Çekilmez Oldun, Eşler Arası Kızak Yarışması"nın 8'incisi yapıldı.

Erciyes Kayak Merkezi'nde "Artık Çekilmez Oldun, Eşler Arası Kızak Yarışması"nın 8'incisi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ tarafından Hacılar Kapı bölgesinde gerçekleştirilen yarışmaya 25 çift katıldı.

Yarışmada, çiftler önce kızakla kayma yarışması yaptı. Burada dereceye giren erkek yarışmacılar daha sonra kızaktaki eşlerini yukarıya doğru çekmeye çalıştı. Yukarıya ulaşan ilk çift, kızakla kayarak bitiş noktasına ulaştı.

Yarışmada, nişanlı olan Remzi Durak ve Rabia Yakut çifti birinci, İbrahim ve Fatma Karaman çifti ikinci, İbrahim ve Belinay Dilek çifti ise üçüncü oldu.

Dereceye girenlere ücretsiz konaklama, kayak seti gibi çeşitli ödüller verildi.

Remzi Durak, nişanlısı Rabia Yakut ile ağustos ayında dünya evine gireceklerini, böyle bir yarışmada yer almaktan keyif aldıklarını söyledi.

İlk yarışta elendiklerini sandıklarını anlatan Durak, "Biz elendik diye arabamıza gittik. Arabanın anahtarını bulamayınca geri döndük, bir baktık ismimiz anons ediliyor böylece final yarışına da katıldık ve birinci olduk." dedi.

Erciyes AŞ Genel Müdür Yardımcısı Zafer Akşehirlioğlu da "kayak merkezinin dört ayrı kapısında, dört mevsim, dört dörtlük etkinlikler" gerçekleştirdiklerini söyledi.

Uluslararası müsabakaların yanı sıra bu tür halka yönelik etkinlikler de düzenlediklerini anlatan Akşehirlioğlu, yarışmaya ilginin her geçen yıl arttığını belirtti.

Erciyes'te düzenlenen kızak yarışmasında 25 çift hem eğlendi hem yarıştı
Erciyes'te düzenlenen kızak yarışmasında 25 çift hem eğlendi hem yarıştı
Erciyes'te düzenlenen kızak yarışmasında 25 çift hem eğlendi hem yarıştı

YORUMLAR
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Başkan Büyükkılıç: 'Erciyes Türkiye'mizin yüz akıdır' Başkan Büyükkılıç: 'Erciyes Türkiye'mizin yüz akıdır' 'Artık Çekilmez Oldun' yarışmasında erkekler eşlerini kızakla çekti 'Artık Çekilmez Oldun' yarışmasında erkekler eşlerini kızakla çekti

Büyükşehir Belediyesi, Kayak Merkezi, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erciyes'te düzenlenen kızak yarışmasında 25 çift hem eğlendi hem yarıştı - Son Dakika


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