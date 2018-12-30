Son Dakika Haberleri: Erciyes'te Eşler Arası Kızak Çekme Yarışması Yapıldı

Erciyes'te Eşler Arası Kızak Çekme Yarışması Yapıldı

40 dakika önce

ERCİYES Kayak Merkezi'nde 'Artık çekilmez oldun' eşler arası kızak yarışmasının ilk elemesinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Erciyes'te Eşler Arası Kızak Çekme Yarışması Yapıldı, System.String[]
ERCİYES Kayak Merkezi'nde 'Artık çekilmez oldun' eşler arası kızak yarışmasının ilk elemesinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Kış sezonu boyunca farklı etkinliklere ev sahipliği yapan Erciyes'te bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Artık Çekilmez Oldun' yarışması 12 çiftin katılımı ile gerçekleşti. Kayseri Erciyes A.Ş.'nin organize ettiği, Tekir bölgesindeki kızak alanında yapılan etkinlikte eşler piste çıktı. Yarışmada erkekler, eşlerini kızakla önce yukarı çekti, ardından da birlikte kayarak bitiş çizgisine ulaşmak için çaba sarf etti. Erkeklerin zorlandığı etkinlikte, renkli görüntüler ortaya çıktı. Yarışmada Kübra- Mustafa Özbek çifti birinci, Neslihan- Necmettin Kambur çifti ikinci, Zeynep- Oğuz Oğuzhan çifti ise üçüncülüğü elde etti. Dereceye giren çiftlere ödüllerini Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı verdi. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:12 Kaynak: DHA

Kayak Merkezi, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çiftçi Kayıt Sistemi ve Destek Başvurularında Son Gün 31 Aralık Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Adaylarını Açıkladı

Öğrenciler, Yanan Okullarının Önünde Hatıra Fotoğrafı Çektirdi Son Dakika! MHP, 15'i İl Olmak Üzere 402 Adayını Daha Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 16:52:34. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erciyes'te Eşler Arası Kızak Çekme Yarışması Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]