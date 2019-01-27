Son Dakika Haberleri: Erciyes'te Eşler Arasında "Artık Çekilmez Oldun" Yarışı

Erciyes'te Eşler Arasında "Artık Çekilmez Oldun" Yarışı

46 dakika önce

Erciyes'te "Artık çekilmez oldun" sloganıyla eşler arası kızak yarışması yapıldı.

Erciyes'te Eşler Arasında
Erciyes'te "Artık çekilmez oldun" sloganıyla eşler arası kızak yarışması yapıldı.

Kayseri Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kış sezonu boyunca birbirinden farklı aktivitelere ev sahipliği yapan Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, misafirlerine renkli ve keyifli hafta sonu yaşatmaya devam ediyor.

Bu kapsamda bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Artık çekilmez oldun" yarışmasına 12 çift katıldı.

Tekir Bölgesi'ndeki kızak alanında düzenlenen programda eşler piste çıktı. Yarışmada erkekler, eşlerini kızakla yokuş yukarı çekti. Erkekler daha sonra hiç ara vermeden aşağı doğru eşiyle kızakla kayarak bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştı.

Etkinlikte kimi erkekler eşlerini kızakla çekmede zorlanırken, kimisi de yarışı yarıda bıraktı.

Renkli görüntülerin yaşandığı yarışmada Emel ve Mustafa Deniz çifti birinci, Yeliz ve Cemal Şahin ikinci, Neslihan ve Necmettin Kambur ise üçüncülüğü elde etti.

Dereceye giren çiftlere ödüllerini Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı sundu.

Cıngı, kızak yarışmasında dereceye giren ilk üç çiftin, 24 Mart'taki son yarışmaya katılmaya hak kazandığını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:53 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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