Erciyes'te eşler "Artık çekilmez oldun" diyerek yarıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erciyes'te eşler 'Artık çekilmez oldun' diyerek yarıştı - Son Dakika

Erciyes'te eşler "Artık çekilmez oldun" diyerek yarıştı

6 saat önce

Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde "Artık çekilmez oldun" sloganıyla eşler arası kızak yarışması yapıldı.

Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde "Artık çekilmez oldun" sloganıyla eşler arası kızak yarışması yapıldı.

Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı'da, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ tarafından düzenlenen yarışmaya 20 çift katıldı.

Etkinlikte erkekler, önce eşlerini kızakla yarışın yapılacağı noktaya kadar yokuş yukarı çekti. Çiftler daha sonra buradan birlikte aşağı kayarak, bitiş çizgisine en kısa sürede ulaşmaya çalıştı.

Yarışmada, Hüseyin ve Asena Özhüsrevoğlu çifti birinci, İsmail ve Emine Ünal çifti ikinci, Necati ve Azime Yılmaz çifti ise üçüncü oldu. Dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, AA muhabirine, kayak merkezinde birçok organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Yurt içinden ve dışından misafirleri ağırladıklarını vurgulayan Cıngı, şunları kaydetti:

" İstanbul, Ankara ve İzmir'den çok sayıda misafir Erciyes'e farklı bir hava yaşamak için geliyor. Kayak yapmayanlara da farklı faaliyetler sunmaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de eşler arası kızak yarışması. Burada esprili bir isimle karı koca ilişkilerini biraz komedi haline getirip bir yarış yapmak istedik."

Yarışmaya katılan Necati Yılmaz da parkurda zorlandığını, başlangıç çizgisine eşini zorlanarak götürdüğünü anlattı.

Erciyes'te eşler Artık çekilmez oldun diyerek yarıştı

Kayak Merkezi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğrenci servisi şoförünün üzerine tiner döküp yakan kadın tutuklandı
İdlib şehidi Mecit Demir, son yolculuğuna uğurlandı CNN Türk muhabiri canlı yayında depreme yakalandı İran'da meydana gelen ikinci depremin ardından vatandaşlar sokağa çıktı

Son Dakika Haberleri
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar
13:41 Arkadaşları ile hasret giderdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 20:48:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erciyes'te eşler "Artık çekilmez oldun" diyerek yarıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]