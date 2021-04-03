Erciyes'te Geleneksel Dağ Kayağı ve Zirve Tırmanışı yapıldı

K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Spor Kulübünce Geleneksel Dağ Kayağı ve Zirve Tırmanışı Erciyes'te gerçekleştirildi.

Erciyes Tekir Kapı bölgesinden hareket eden 6 kişilik ekip, Erciyes'in zirvesine tırmanarak, Türk bayrağı açıp İstiklal Marşı okudu.

Ekipler, daha sonra Tekir Kapı alt istasyonuna hareket ederek tırmanışı başarılı şekilde tamamladı.

K2 Dağcılık ve Kayak İhtisas Kulübü Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci kez gerçekleştirilen etkinlikle amaçlarının dağ kayağını geliştirmek ve sevdirmek olduğunu söyledi.

Ekip olarak Erciyes Dağı'nın keşfedilmesini de istediklerini anlatan Yılmaz, geçen sene yabancı katılımcılarla gerçekleşen etkinliğin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırlı sayıda ve yerli katılımcılarla yapıldığını ifade etti.