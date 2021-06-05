Erciyes'te gönüllüler çevre temizliği yaptı - Son Dakika

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Dağı'nda çeşitli spor kulüpleri ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında spor kulüpleri, sivil toplum örgütleri üyeleri ve gönüllüler, Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı otoparkında bir araya geldi. Gölet, çadır alanı, Tekir Kapı ve piknik alanında çöp toplayacak olan gönüllüler, 4 gruba ayrıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murad Cahit Cıngı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Erciyes'in, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla Erciyes AŞ yönetiminde bir dünya markası olduğunu belirtti.

Erciyes Dağı'nda yapılan yatırımların ana hedefinin kış turizmini canlandırmak olduğunu vurgulayan Cıngı, şunları kaydetti:

"Erciyes'in 4 mevsim bizlere sunduğu imkanlardan istifade etmek için gayret ediyoruz. Her türlü dağcılık sporunu Erciyes'te yapmaya ve yaymaya gayret ediyoruz. Binlerce misafiri Erciyes'te ağırladığımız için ister istemez çevre de kirleniyor. Kar kalktıktan sonra kar altında kalan çöpler ve atıklar gün yüzüne çıkıp yazın görünür hale geliyor. Adet olarak artık her yıl haziran ayının ilk pazar günü Erciyes'te 'mavi yeşil bir gün' sloganıyla sizin gibi çevre sevdalılarıyla temizliyoruz. Kendi kirlettiğimiz dağımızı kendimiz temizlemeye gayret ediyoruz. Burada Kayseri Büyükşehir Belediyesinin, Melikgazi Belediyesinin temizlik çalışmaları sürekli devam ediyor ama bizim burada bir araya gelmemizin ana sebebi insanlara 'çevreyi kirletmeyelim' diye mesaj vermek."

Konuşmanın ardından çöp ve atıkları toplayan gönüllülere, Erciyes AŞ tarafından sucuk ekmek ikramı yapıldı.