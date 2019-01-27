Son Dakika Haberleri: Erciyes'te Hafta Sonu Yoğunluğu

Erciyes'te Hafta Sonu Yoğunluğu

1 saat önce

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: "Bugün 60 bin kişiyi Erciyes'te ağırlayacağız"KAYSERİ - Hem hafta sonunu hem de sömestri tatili fırsat bilen çok sayıda kayaksever, Erciyes'e akın etti.

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu
Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı:
"Bugün 60 bin kişiyi Erciyes'te ağırlayacağız"

KAYSERİ - Hem hafta sonunu hem de sömestri tatili fırsat bilen çok sayıda kayaksever, Erciyes'e akın etti.
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te, hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Sömestri tatilini de fırsat bilen çok sayıda yerli ve yabancı turist, Erciyes'e akın etti.
Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, bugün 60 bin kişiyi Erciyes'te ağırlayacaklarını söyleyerek, "Erciyes sezon boyunca hafta sonları çok yoğun geçiyor ama şuanda sömestri dönemini yaşıyoruz. Sömestri boyunca hafta içleri de hafta sonu gibi yoğun geçiyor. Erciyes'te özellikle hem şehir dışından hem de yurt dışından gelen binlerce misafirimiz var. Her gün 10 binlerce insan kayak yapıyor ama şehir ve bölge vilayetlerden gelen misafirlerimiz de günü birlik olarak gelip ya akşam dönüyorlar ya da 1 gün konaklamayı tercih ediyorlar. Bu sömestrinin ilk hafta sonu ve aşırı bir yoğunluk var. Yollar çok kalabalıklaşmaya başladı. Bu sahada da çok yoğun hissediliyor. Hem pistlerimiz yoğun hem de kafeterya ve günü birlik alanlarımız çok yoğun. Tüm Türkiye'den misafirlerimizi keyifli zaman geçirdikleri çok yoğun bir hafta sonu geçiriyoruz. Geçtiğimiz hafta toplamda 110 bin kişiyi misafir ettik. Bugünde Erciyes'e 60 bin insanı Erciyes'e bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:35 Kaynak: İHA

Murat Cahid Cıngı, Erciyes, Genel
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