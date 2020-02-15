Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
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Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

6 saat önce

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birinin yer aldığı Erciyes Dağı, hafta sonu kayakseverlerin akınına uğradı.

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu, System.String[]

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birinin yer aldığı Erciyes Dağı, hafta sonu kayakseverlerin akınına uğradı. Oluşan yoğunluk havadan da görüntülendi.


Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda kayakseverler hafta sonu yoğunluk oluşturdu. Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Bildiğiniz gibi geçtiğimiz 1 hafta boyunca Erciyes'te kapalı ve tipili bir hava hakimdi. Erciyes'te rüzgar ve fırtınadan sonra çok ciddi ve güzel bir kar yağışı oluyor. Rüzgarlı havadan dolayı bazen kayakçılarımız pistlerde kayak yapamadılar, bütün pistleri açamadık belki ama akabinde gelen bu pırıl pırıl kar ortamıyla da çok daha keyifli bir ortama kavuşmuş olduk. Bugün de Erciyes'te çok açık ve güzel bir hava var. Hafta sonunda yine pistlerimiz dolu. Sosyal alanlarımız, restoranlarımız, kafeteryalarımız ve günübirlik alanlarımız gerek Kayseri'den, gerek şehir dışından, gerekse de yurt dışından gelen misafirlerimizle dolup taşıyor. Bugün Cumartesi olmasına rağmen çok yoğun bir gün yaşıyoruz. Muhtemelen bu trafik Pazar günü daha da yoğunlaşacaktır. Misafirlerimiz güzel havanın tadını çıkarıyor. Bizde bu ev sahipliğinden dolayı gayet mutlu ve gururluyuz" ifadelerini kullandı.


Erciyes Dağı'nda yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi. - KAYSERİ

Murat Cahid Cıngı, Türkiye, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:57 Kaynak: İHA
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