Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonunda yoğunluk yaşandı.

Kayseri'deki 2200 rakımlı Erciyes Kayak Merkezi'ne hafta sonu yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Toplam 1200 yatak kapasiteli kayak merkezinde otellerde doluluk oranı yüzde yüze yaklaştı. Çevre il ve ilçelerden günübirlik gelenlerle birlikte pistlerdeki yoğunluk da üst seviyeye çıktı. Ziyaretçilerin kimisi kayak yaparken kimisi snowboard yaptı kimisi de kızaklarla kaydı.